"Історія не про їжу": Кулеба розповів, як повернув McDonald's в Україну завдяки Блінкену

Міністр закордонних справ України Кулеба під час одного з вечірніх ток-шоу розповів, що має традицію ходити з дітьми в McDonald's. Його син Єгор зауважив, що закриття мережі ресторанів не лише в Росії, але й в Україні – несправедливо.

Цим самим син міністра привернув його увагу до цього питання. Тож він вкінці однієї із розмов з державним секретарем США Ентоні Блінкеном порушив це питання.

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Як Кулеба повернув McDonald's в Україну

Дмитро Кулеба Міністр закордонних справ України Насправді, це історія для мемуарів. Я почав вивчати це питання і зрозумів, що логічних пояснень, чому вони зачинилися і не працюють, немає, що це питання політичного рішення. І коли ми зрозуміли, що не можемо це вирішити виключно у стосунках із самою компанією, у мене була розмова із державним секретарем Сполучних Штатів про зброю, про санкції, про енергетику, і вкінці я йому кажу: "Слухай, є така несправедливість, по-перше, а, по-друге, McDonald's – це бренд Америки. І це нерозривно пов’язані речі. І мені здається, що для вашого іміджу і для усунення несправедливості треба повернути McDonald's в Україну". І я реально запропонував, щоб вони на це подивились.

Кулеба розповів, що держсекретар США погодився з його аргументами про важливість даного питання. Адже повернення McDonald's до роботи в Україні було сигналом іншим великим компаніям у світі про те, що в Україні можна працювати й вести бізнес.

Сам міністр зауважує, що це "історія не про їжу" й з економічної та політичної точки зору – це було важливим моментом, оскільки на той момент бізнеси виходили з України, згортали виробництво, а уряд хотів довести, що тут можна працювати.

Ми насправді дали бізнесу впевненість, в тому, що в Україні можна працювати, і все нормально. Це супер важливо. Це збільшує надію. Це не про доступ до "біг маку" – це про впевненість в країні,

– наголосив Кулеба.

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