Тем самым сын министра привлек его внимание к этому вопросу. Поэтому он в конце одного из разговоров с государственным секретарем США Энтони Блинкеном поднял этот вопрос.

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Как Кулеба вернул McDonald's в Украину

Дмитрий Кулеба Министр иностранных дел Украины На самом деле это история для мемуаров. Я начал изучать этот вопрос и понял, что логических объяснений, почему они закрылись и не работают, нет, что это вопрос политического решения. И когда мы поняли, что не можем это решить исключительно в отношениях с самой компанией, у меня был разговор с государственным секретарем Соединенных Штатов об оружии, о санкциях, об энергетике, и в конце я ему говорю: "Слушай, есть такая несправедливость, по- первое, а во-вторых, McDonald's – это бренд Америки. И это неразрывно связанные вещи. И мне кажется, что для вашего имиджа и для устранения несправедливости нужно вернуть McDonald's в Украину". И я реально предложил, чтобы они на это посмотрели.

Кулеба рассказал, что госсекретарь США согласился с его аргументами о важности данного вопроса. Ведь возвращение McDonald's к работе в Украине было сигналом другим крупным компаниям мира о том, что в Украине можно работать и вести бизнес.

Сам министр отмечает, что это "история не о еде" и с экономической и политической точки зрения - это было важным моментом, поскольку на тот момент бизнесы выходили из Украины, сворачивали производство, а правительство хотело доказать, что здесь можно работать.

Мы действительно дали бизнесу уверенность, в том, что в Украине можно работать, и все нормально. Это супер важно. Это увеличивает надежду. Это не о доступе к "бегу мака" - это об уверенности в стране,

– подчеркнул Кулеба.

McDonald's прекращал работу из-за войны в Украине