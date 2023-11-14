Міяльрди гривень: чималий прибуток "Укрнафти"
Джерело:Укрнафта
Прогнозується, що під управлінням держави, за 2023 рік ПАТ "Укрнафта" отримає дохід, який вдвічі перевищить середньорічний за останнє десятиліття. Про це стало відомо зі слів гендиректора компанії.
Гендиректор "Укрнафти" Сергій Корецький заявив, що компанія отримала чистий прибуток за перше півріччя 2023 року – 14,1 мільярда гривень. На поточний момент чистий прибуток – перевищив 20 мільярдів гривень.
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І це набагато більше, ніж за попередні роки. Для порівняння, кумулятивний результат за попередні 10 років - мільярдні збитки. Плануємо, що дохід компанії за 2023 рік буде на рівні 95 млрд грн. Тобто, більше ніж вдвічі перевищить середньорічний за останнє десятиліття,
– сказав Корецький.
Зміни у діяльності
Сергій Корецький також оголосив про ряд суттєвих перетворень у функціонуванні компанії. Так, "Укрнафта" розпочала ініціативу створення власного парку бензовозів, активно використовуючи ліцензію постачальника електроенергії, спрямовану на зменшення проблемних дебіторських заборгованостей та збільшення обсягів продажів у мережі автозаправних станцій.Цікаво! Розпочалась розробка 3D сейсміки. Це важливі програми із геологічного вивчення на 2023-2027 роки: 3D сейсмічних досліджень, геохімічних досліджень, пошуково-розвідувального та експлуатаційного буріння.
Що відомо про показники компанії
За словами гендиректора ситуація наступна:
- Податки: за перше півріччя – це 12,3 мільярда гривень. За результатами першого півріччя сплачено 3,3 мільярда гривень податку на прибуток. План податкових платежів за весь 2023 рік – 27 мільярда гривень
- Дивіденди: планують виплатити не менше 6 млрд грн за результатами 2023 року.
- Видобуток газу: перевищить планові показники.
- Буріння: нові свердловин без змін – 9 свердловин у 2023 році та 30 свердловин у 2024 році.
- Матеріальна допомога Силам Оборони: виділили 700 мільйонів гривень.