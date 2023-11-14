Міяльрди гривень: чималий прибуток "Укрнафти"

Прогнозується, що під управлінням держави, за 2023 рік ПАТ "Укрнафта" отримає дохід, який вдвічі перевищить середньорічний за останнє десятиліття. Про це стало відомо зі слів гендиректора компанії.

Гендиректор "Укрнафти" Сергій Корецький заявив, що компанія отримала чистий прибуток за перше півріччя 2023 року – 14,1 мільярда гривень. На поточний момент чистий прибуток – перевищив 20 мільярдів гривень.

Читайте також: "Укрнафта" тепер керуватиме мережею АЗС Glusco – Кабмін вже прийняв рішення

І це набагато більше, ніж за попередні роки. Для порівняння, кумулятивний результат за попередні 10 років - мільярдні збитки. Плануємо, що дохід компанії за 2023 рік буде на рівні 95 млрд грн. Тобто, більше ніж вдвічі перевищить середньорічний за останнє десятиліття,

– сказав Корецький.

Зміни у діяльності

Сергій Корецький також оголосив про ряд суттєвих перетворень у функціонуванні компанії. Так, "Укрнафта" розпочала ініціативу створення власного парку бензовозів, активно використовуючи ліцензію постачальника електроенергії, спрямовану на зменшення проблемних дебіторських заборгованостей та збільшення обсягів продажів у мережі автозаправних станцій.

Що відомо про показники компанії

Розпочалась розробка 3D сейсміки. Це важливі програми із геологічного вивчення на 2023-2027 роки: 3D сейсмічних досліджень, геохімічних досліджень, пошуково-розвідувального та експлуатаційного буріння.

За словами гендиректора ситуація наступна: