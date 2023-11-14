Гендиректор "Укрнафти" Сергій Корецький заявив, що компанія отримала чистий прибуток за перше півріччя 2023 року – 14,1 мільярда гривень. На поточний момент чистий прибуток – перевищив 20 мільярдів гривень.

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І це набагато більше, ніж за попередні роки. Для порівняння, кумулятивний результат за попередні 10 років - мільярдні збитки. Плануємо, що дохід компанії за 2023 рік буде на рівні 95 млрд грн. Тобто, більше ніж вдвічі перевищить середньорічний за останнє десятиліття,

– сказав Корецький.

Зміни у діяльності

Сергій Корецький також оголосив про ряд суттєвих перетворень у функціонуванні компанії. Так, "Укрнафта" розпочала ініціативу створення власного парку бензовозів, активно використовуючи ліцензію постачальника електроенергії, спрямовану на зменшення проблемних дебіторських заборгованостей та збільшення обсягів продажів у мережі автозаправних станцій.

Цікаво! Розпочалась розробка 3D сейсміки. Це важливі програми із геологічного вивчення на 2023-2027 роки: 3D сейсмічних досліджень, геохімічних досліджень, пошуково-розвідувального та експлуатаційного буріння.

Що відомо про показники компанії

За словами гендиректора ситуація наступна: