Гендиректор "Укрнафти" Сергій Корецький заявив, що компанія отримала чистий прибуток за перше півріччя 2023 року – 14,1 мільярда гривень. На поточний момент чистий прибуток – перевищив 20 мільярдів гривень.

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І це набагато більше, ніж за попередні роки. Для порівняння, кумулятивний результат за попередні 10 років - мільярдні збитки. Плануємо, що дохід компанії за 2023 рік буде на рівні 95 млрд грн. Тобто, більше ніж вдвічі перевищить середньорічний за останнє десятиліття,
– сказав Корецький.

Зміни у діяльності

Сергій Корецький також оголосив про ряд суттєвих перетворень у функціонуванні компанії. Так, "Укрнафта" розпочала ініціативу створення власного парку бензовозів, активно використовуючи ліцензію постачальника електроенергії, спрямовану на зменшення проблемних дебіторських заборгованостей та збільшення обсягів продажів у мережі автозаправних станцій.

Що відомо про показники компанії

За словами гендиректора ситуація наступна:

  • Податки: за перше півріччя – це 12,3 мільярда гривень. За результатами першого півріччя сплачено 3,3 мільярда гривень податку на прибуток. План податкових платежів за весь 2023 рік – 27 мільярда гривень
  • Дивіденди: планують виплатити не менше 6 млрд грн за результатами 2023 року.
  • Видобуток газу: перевищить планові показники.
  • Буріння: нові свердловин без змін – 9 свердловин у 2023 році та 30 свердловин у 2024 році.
  • Матеріальна допомога Силам Оборони: виділили 700 мільйонів гривень.