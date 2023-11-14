Гендиректор "Укрнафты" Сергей Корецкий заявил, что компания получила чистая прибыль за первое полугодие 2023 года – 14,1 миллиарда гривен. На текущий момент чистая прибыль – превысила 20 миллиардов гривен.
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И это гораздо больше, чем в предыдущие годы. Для сравнения, кумулятивный результат за предыдущие 10 лет – миллиардные убытки. Планируем, что доход компании за 2023 год будет на уровне 95 млрд. грн. То есть, более чем вдвое превысит среднегодовой за последнее десятилетие,
– сказал Корецкий.
Изменения в деятельности
Сергей Корецкий также объявил о ряде существенных преобразований в функционировании компании. Так, "Укрнафта" приступила к инициативе создания собственного парка бензовозов, активно используя лицензию поставщика электроэнергии, направленную на уменьшение проблемных дебиторских задолженностей и увеличение объемов продаж в сети автозаправочных станций.
Что известно о показателях компании
По словам гендиректора, ситуация следующая:
- Налоги: за первое полугодие – это 12,3 миллиарда гривен. По результатам первого полугодия уплачено 3,3 миллиарда гривен налога на прибыль. План налоговых платежей за весь 2023 год – 27 миллиардов гривен
- Дивиденды: планируется выплатить не менее 6 млрд грн по результатам 2023 года.
- Добыча газа: превысит плановые показатели
- Бурение: новые скважин без изменений – 9 скважин в 2023 году и 30 скважин в 2024 году.
- Материальная помощь Силам Обороны: выделили 700 миллионов гривен.