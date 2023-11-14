Гендиректор "Укрнафты" Сергей Корецкий заявил, что компания получила чистая прибыль за первое полугодие 2023 года – 14,1 миллиарда гривен. На текущий момент чистая прибыль – превысила 20 миллиардов гривен.

Читайте также: "Укрнафта" теперь будет управлять сетью АЗС Glusco – Кабмин уже принял решение

И это гораздо больше, чем в предыдущие годы. Для сравнения, кумулятивный результат за предыдущие 10 лет – миллиардные убытки. Планируем, что доход компании за 2023 год будет на уровне 95 млрд. грн. То есть, более чем вдвое превысит среднегодовой за последнее десятилетие,

– сказал Корецкий.

Изменения в деятельности

Сергей Корецкий также объявил о ряде существенных преобразований в функционировании компании. Так, "Укрнафта" приступила к инициативе создания собственного парка бензовозов, активно используя лицензию поставщика электроэнергии, направленную на уменьшение проблемных дебиторских задолженностей и увеличение объемов продаж в сети автозаправочных станций.

Любопытно! Началась разработка 3D-сейсмики. Это важные программы по геологическому изучению на 2023-2027 годы: 3D сейсмические исследования, геохимические исследования, поисково-разведывательное и эксплуатационное бурение.

Что известно о показателях компании

По словам гендиректора, ситуация следующая: