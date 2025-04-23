Алкогольний бізнес іде в плюс, а бюджет – ні: що відбувається з податками
- У березні 2025 року ефективність сплати ПДВ виробниками лікеро-горілчаних напоїв знизилася до 4,5%.
- Попри збільшення кількості ліцензій та роздрібного виторгу, надходження від акцизного податку на вітчизняну продукцію зменшилися.
У березні 2025 року виробники лікеро-горілчаних напоїв знизили ефективність сплати ПДВ до 4,5%. Це на 1,8 відсоткових пункти менше, ніж за аналогічний період торік (6,3%).
Виторг галузі навпаки – зріс
Про це повідомив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, інформує 24 Канал. Попри це, виторг галузі зростав.
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За даними РРО/ПРРО, роздрібна торгівля алкоголем у березні сягнула 12,99 мільярдів гривень. Водночас середній виторг на одну ліцензію зменшився на 2% у порівнянні з березнем 2024 року і становив 124 тисячу гривень.
Кількість ліцензій на алкоголь
Скорочення середніх показників депутат пояснив зростанням кількості ліцензій. З початку року їх видано на 20 125 більше, ніж у грудні 2024-го. Загалом на березень діє 104 677 ліцензій на роздрібну торгівлю алкоголем.
Однак при зростанні обсягів продажів та кількості ліцензій, надходження від акцизного податку на вітчизняну продукцію у березні зменшилися – держава отримала 685,5 мільйонів гривень, що на 3,2 мільйона гривень (0,5%) менше, ніж роком раніше.
"Раджу ДПС терміново звернути увагу на відпрацювання галузі", – наголосив Гетманцев.
Довідково. Державна податкова служба перевиконала план надходжень за перший квартал 2025 року на 36 млрд грн — це на 12,9% більше за прогноз Мінфіну. У березні план перевиконано на 14 млрд грн.