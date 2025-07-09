Надходження до місцевих бюджетів зросли майже на 18% – з яких податків прийшли мільярди

Упродовж першої половини 2025 року загальний фонд місцевих бюджетів України поповнився на 245,9 мільярдів гривень. Це на 37,2 мільярдів більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Звідки надійшли гроші

Найбільшу частину надходжень забезпечив податок на доходи фізичних осіб – 138 мільярдів гривень, про це повідомило Міністерство фінансів, інформує 24 Канал.

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Серед інших джерел доходів:

єдиний податок – 38 мільярдів гривень,

плата за землю – 21,1 мільярд гривень,

акцизний податок – 16,4 мільярди гривень,

податок на прибуток підприємств приватного сектору – 15,5 мільярдів гривень,

податок на нерухоме майно – 5,6 мільярдів гривень.

Податки до місцевих бюджетів / Інфографіка Міністерство фінансів

Лідери зростання доходів місцевих бюджетів

За даними Мінфіну, найбільше зростання надходжень у Київській (+24,8%), Волинській (+23,7%), Житомирській (+22,8%), Хмельницькій (+22,2%), Чернігівській (+21,8%) та Рівненській (+21,4%) областях.

Таке зростання пояснюють переміщенням бізнесу та внутрішньо переміщених осіб з регіонів, де тривають бойові дії, або з тимчасово окупованих територій.

Натомість найнижчі доходи – традиційно – показали області, які постраждали від війни найбільше, зокрема Донецька, Луганська, Херсонська, Харківська та Запорізька.

У підсумку за пів року доходи загального фонду місцевих бюджетів зросли на 17,8% у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.