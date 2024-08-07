Скільки донатять на армію українські айтівці

Відомо, що у 2024 році в середньому айтівці в Україні переказують 8% від своєї зарплати на потреби армії. Щоправда, торік цей показник становив 10%. Відтак частка айтівців, які регулярно підтримують Сили оборони, цього року впала з 81% до 75%.

Яку суму в середньому донатять айтівці щомісяця

Як і торік, середній донат українських айтівців становить 188 доларів щомісяця. За середнім банківським курсом на сьогодні це майже 7 700 гривень.

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До речі, найактивніше підтримують армію айтівці, які наразі живуть за кордоном, але планують повернутися:

81% з них регулярно переказують кошти,

з тих, хто проживає в Україні, донатять 77%.

Як змінилися щомісячні донати

Найменше донатять ті, хто не планує повертатися з-за кордону – донаторами є лише 62%з них.

Ті фахівці, які не планують повернутися в Україну, в середньому донатять 183 долари щомісяця. Торік ця сума була на рівні 225 доларів щомісяця.

Ті, хто в Україні, в середньому переказують 8% від зарплати (торік — 10%).

Ті, хто за кордоном, але планує повернутися — 5% (торік — 7%).

Найбільші суми переказують саме фахівці, які планують повернутися в Україну – це десь 233 доларів від зарплати.