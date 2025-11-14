Укр Рус
14 листопада, 11:33
3

Укрпошта безкоштовно доставлятиме продукти з АТБ: терміни обмежені

Альбіна Ковпак
  • Укрпошта безкоштовно доставляє продукти з АТБ при замовленні від 299 гривень до 30 листопада.
  • Укрпошта планує встановити 100 поштоматів у Києві та Одесі, які дозволять отримувати й надсилати посилки без електрики.

Значна частина українців у селах та віддалених громадах не мають змоги купувати продукти в супермаркетах, таких як АТБ. Тому Укрпошта безкоштовно доставлятиме їх, проте є певні умови.

Як отримати безкоштовну доставку продуктів з АТБ?

Укрпошта пропонує доставку у будь-яке місто, село чи громаду всім, хто зробить замовлення із сайту АТБ, повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Укрпошти.

Для цього потрібно зробити замовлення в АТБ на суму від 299 гривень та вагою до 30 кілограмів.

Тепер люди, які жили поза зоною сучасної роздрібної логістики, зможуть отримати продуктовий набір за вигідною ціною – разом із товарами для дому, побуту чи гігієни. Такий проєкт забезпечить доступність товарів для 100% населення,
– пишуть у компанії.

Зауважте, що скористатись безкоштовною доставкою можна до 30 листопада. 

До слова, Укрпошта підписала угоду з українською компанією Modern Expo на постачання власних поштоматів. Зокрема, 70 поштоматів з'являться у Києві та 30 – в Одесі.

Нові поштомати дозволятимуть не лише отримувати посилки, а й надсилати листи, поступово замінюючи звичні поштові скриньки. Користуватися ними можна буде через мобільний застосунок "Укрпошта 2.0" або вводячи PIN-код на клавіатурі з металевими кнопками.

Поштомати працюватимуть автономно, без підключення до електрики та зв'язку, і відповідатимуть підвищеним стандартам безпеки: захист від води, пилу та механічних пошкоджень забезпечить їхню роботу за будь-яких погодних умов.

  • McDonald's запустив сервіс "Мобільне замовлення" через мобільний застосунок в 8 областях України. Клієнти можуть обрати ресторан, оформити та оплатити замовлення онлайн, обравши спосіб отримання.

  • В Україні цього року відкрилися понад 13,3 тисячі нових ФОПів у сфері громадського харчування, але майже стільки ж закрилися. Виторг кафе й ресторанів зріс на 6%, але відвідуваність знизилася на 9%, що вказує на зростання цін, а не кількості клієнтів.

  • Програма "Національний кешбек" повертає 10% коштів за купівлю українських товарів, але дискримінує малий бізнес. Підприємці вимагають або розширити програму для ФОПів, або повністю її скасувати через обмеження конкуренції.