Укрпочта бесплатно будет доставлять продукты из АТБ: сроки ограничены
- Укрпочта бесплатно доставляет продукты из АТБ при заказе от 299 гривен до 30 ноября.
- Укрпочта планирует установить 100 почтоматов в Киеве и Одессе, которые позволят получать и отправлять посылки без электричества.
Значительная часть украинцев в селах и отдаленных общинах не имеют возможности покупать продукты в супермаркетах, таких как АТБ. Поэтому Укрпочта бесплатно будет доставлять их, однако есть определенные условия.
Как получить бесплатную доставку продуктов из АТБ?
Укрпочта предлагает доставку в любой город, село или общину всем, кто сделает заказ с сайта АТБ, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Укрпочты.
Для этого нужно сделать заказ в АТБ на сумму от 299 гривен и весом до 30 килограммов.
Теперь люди, которые жили вне зоны современной розничной логистики, смогут получить продуктовый набор по выгодной цене – вместе с товарами для дома, быта или гигиены. Такой проект обеспечит доступность товаров для 100% населения,
– пишут в компании.
Заметьте, что воспользоваться бесплатной доставкой можно до 30 ноября.
К слову, Укрпочта подписала соглашение с украинской компанией Modern Expo на поставку собственных почтоматов. В частности, 70 почтоматов появятся в Киеве и 30 – в Одессе.
Новые почтоматы позволят не только получать посылки, но и отправлять письма, постепенно заменяя привычные почтовые ящики. Пользоваться ими можно будет через мобильное приложение "Укрпочта 2.0" или вводя PIN-код на клавиатуре с металлическими кнопками.
Почтоматы будут работать автономно, без подключения к электричеству и связи, и будут отвечать повышенным стандартам безопасности: защита от воды, пыли и механических повреждений обеспечит их работу при любых погодных условиях.
Новости украинского бизнеса
McDonald's запустил сервис "Мобильный заказ" через мобильное приложение в 8 областях Украины. Клиенты могут выбрать ресторан, оформить и оплатить заказ онлайн, выбрав способ получения.
В Украине в этом году открылись более 13,3 тысячи новых ФОПов в сфере общественного питания, но почти столько же закрылись. Выручка кафе и ресторанов вырос на 6%, но посещаемость снизилась на 9%, что указывает на рост цен, а не количества клиентов.
Программа "Национальный кэшбэк" возвращает 10% средств за покупку украинских товаров, но дискриминирует малый бизнес. Предприниматели требуют или расширить программу для ФОПов, или полностью ее отменить из-за ограничения конкуренции.