Підприємці отримали майже 900 кредитів за тиждень

За останній тиждень українські підприємці залучили 892 пільгові кредити на загальну суму 3,4 мільярди гривень. Це стало можливим у межах державної програми "Доступні кредити 5−7−9%".

Скільки грошей виділили на кредити

Про це повідомило Міністерство фінансів, інформує 24 Канал. При цьому зазначено, що з початку 2025 року за цією програмою вже видано 6 002 кредити на 18,6 мільярдів гривень.

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Загалом, від початку дії воєнного стану підприємці отримали 75 637 кредитів на суму 295 мільярдів гривень, з яких:

38,21 мільярда гривень – на інвестиційні цілі;

72,4 мільярда гривень – на фінансування оборотного капіталу;

45,04 мільярди гривень – для сільськогосподарських виробників;

34,84 мільярда гривень – на переробку агропродукції;

2,15 мільярда гривень – на енергосервісні проєкти;

57,31 мільярда гривень – на антивоєнні заходи;

31,43 мільярда гривень – на кредитування бізнесу у зонах високого воєнного ризику.

Від старту програми підписано 110 459 кредитних договорів на загальну суму 384,6 мільярда гривень.