Відомий автовиробник Renault виготовлятиме дрони для України

Відомий автовиробник співпрацюватиме з французькою Turgis Gaillard для виробництва дронів на двох своїх заводах. Безпілотники надаватимуть для підтримки України у боротьбі з російською агресією.

Що відомо про виробництво дронів від Renault?

Компанія Renault досягла угоди з французькою оборонною компанією, пише FT.

З нами зв’язалися щодо нашої виробничої та креативної промислової експертизи. Цей проєкт триває та очолює його Міністерство оборони Франції. Ми підтверджуємо нашу участь у цьому проєкті на прохання держави,

– заявив директор Renault Фабріс Камболів.

Контракт було укладено після червневого запиту французького уряду до автомобільних та оборонних компаній щодо співпраці над виробничими лініями безпілотників. Дрони були центральною частиною військової стратегії України, допомагаючи країні відбивати наступ Росії.

Відомо, що Renault раніше виробляв оборонну техніку, зокрема танки, що використовувалися у Першій та Другій світових війнах.

