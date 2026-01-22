Відомий автовиробник Renault виготовлятиме дрони для України
- Renault співпрацюватиме з французькою Turgis Gaillard для виробництва дронів на підтримку України.
- Контракт було укладено після запиту французького уряду на співпрацю автомобільних та оборонних компаній у виробництві безпілотників.
Відомий автовиробник співпрацюватиме з французькою Turgis Gaillard для виробництва дронів на двох своїх заводах. Безпілотники надаватимуть для підтримки України у боротьбі з російською агресією.
Що відомо про виробництво дронів від Renault?
Компанія Renault досягла угоди з французькою оборонною компанією, пише FT.
З нами зв’язалися щодо нашої виробничої та креативної промислової експертизи. Цей проєкт триває та очолює його Міністерство оборони Франції. Ми підтверджуємо нашу участь у цьому проєкті на прохання держави,
– заявив директор Renault Фабріс Камболів.
Контракт було укладено після червневого запиту французького уряду до автомобільних та оборонних компаній щодо співпраці над виробничими лініями безпілотників. Дрони були центральною частиною військової стратегії України, допомагаючи країні відбивати наступ Росії.
Відомо, що Renault раніше виробляв оборонну техніку, зокрема танки, що використовувалися у Першій та Другій світових війнах.
Що відомо про виробництво зброї в Україні
Компанія Rheinmetall визначила місце для будівництва заводу з виробництва боєприпасів в Україні. Замовлення на постачання обладнання вже отримано, але потрібно вирішити організаційні та регуляторні питання.
Путін визнав, що Росія відстає від України в напрямку важких безпілотників, і Кремль працює над посиленням їх виробництва. За його словами, Україна перевершує росіян за кількістю важких дронів типу "Баба-Яга". До слова, так у Росії називають українські дрони на кшталт Vampire.
Понад половину озброєння українського війська виготовляється вітчизняними підприємствами, і ця частка буде збільшуватись. У 2025 році понад 75% державних витрат на закупівлю озброєння спрямовані українським виробникам, з подальшим збільшенням частки української зброї у 2026 році.
Україна відновлює механізм експорту озброєння для залучення коштів, але пріоритетом залишаються потреби власного війська. Процедура експорту включає двоетапний контроль, з акцентом на безпеку та технічні аспекти.