Буде масове виробництво: Україна та Британія підписали угоду щодо дронів Octopus
- Україна та Велика Британія підписали ліцензійну угоду на виробництво дронів-перехоплювачів Octopus у Великій Британії.
- Планується масове виробництво, що може сягати кількох тисяч дронів на місяць, з метою захисту українських міст від російських "Шахедів".
У Великій Британії запустять масове виробництво українських дронів-перехоплювачів Octopus, що стало історичною подією. Ці дрони можуть ефективно боротися з російськими "Шахедами" й захищати українські міста.
Що відомо про угоду України та Британії про дрони?
Делегації двох країн підписали ліцензійну угоду щодо українського дрона-перехоплювача Octopus, повідомляє 24 Канал з посиланням на міністра оборони Дениса Шмигаля.
За його словами, це історичний прецедент і наступний важливий крок, що дозволить виробляти у Великій Британії українські перехоплювачі.
Планується масове виробництво перехоплювачів, яке може сягати кількох тисяч на місяць. Виготовлені засоби будуть передані Україні для посилення захисту нашого неба,
– розповів Шмигаль.
Цікаво! Octopus – саме українська технологія перехоплення «Шахедів», розроблена Збройними силами й підтверджена у бою. Працює вночі, під глушінням і на низьких висотах.
Що відомо про дрони в Україну?
У листопаді український дрон-перехоплювач Octopus пішов у серійне виробництво на трьох підприємствах, з ще 11 компаніями, які готують виробничі лінії.
В Україні розгорнуть "стіну дронів", що складається з FPV-дронів, для перехоплення російських повітряних цілей. Система складається з десятків невеликих FPV-дронів, які утворюють у повітрі своєрідне "летюче мінне поле". Вони знищують ворожі боєприпаси вибухом у небі.
Понад 40% зброї на фронті виготовлено в Україні, і планується збільшити цей показник до 50% до кінця року. Україна активно починає виробляти дрони та ракети, зокрема Fire Point FP-1 та FP-5 "Фламінго", для ударів по території Росії.
Україна намагається досягти паритету з Росією у виробництві дронів, однак країна-агресорка отримує суттєву підтримку від Китаю щодо технологій. Сьогодні ЗСУ мають перевагу в кількості та ефективності важких нічних бомберів типу "Баба-Яга", але Росія перевершує у кількості коптерів типу Mavic.