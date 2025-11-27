Буде масове виробництво: Україна та Британія підписали угоду щодо дронів Octopus

У Великій Британії запустять масове виробництво українських дронів-перехоплювачів Octopus, що стало історичною подією. Ці дрони можуть ефективно боротися з російськими "Шахедами" й захищати українські міста.

Що відомо про угоду України та Британії про дрони?

Делегації двох країн підписали ліцензійну угоду щодо українського дрона-перехоплювача Octopus, повідомляє 24 Канал з посиланням на міністра оборони Дениса Шмигаля.

За його словами, це історичний прецедент і наступний важливий крок, що дозволить виробляти у Великій Британії українські перехоплювачі.

Планується масове виробництво перехоплювачів, яке може сягати кількох тисяч на місяць. Виготовлені засоби будуть передані Україні для посилення захисту нашого неба,

– розповів Шмигаль.

Цікаво! Octopus – саме українська технологія перехоплення «Шахедів», розроблена Збройними силами й підтверджена у бою. Працює вночі, під глушінням і на низьких висотах.

Що відомо про дрони в Україну?