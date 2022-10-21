Чому е-Відрядження досі не запрацювали: відповідь міністерки економіки Свириденко

Через розбіжності та дискусії з приводу суми застави е-Відрядження досі не запрацювали. Каменем спотикання став розмір застави.

Чому не запрацювали е-Відрядження

Про це міністерка економіки Юлія Свириденко розповів під час на бізнес-форуму "Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: виклики воєнного часу", передає 24 канал.

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За словами міністерки, е-Відрядження як цифровий продукт уже повністю готовий, однак у членів уряду виникли розбіжності у питанні грошей, які потрібно покласти в банк в обмін на можливість виїзду працівника за кордон.

У нас основні дискусії виникли з приводу ескроу-рахунків, обсягу застави,

– розповіла вона.

Також Свириденко додала, що як тільки момент щодо розміру застави допрацюють, питання е-Відряджень буде вирішене.

Я хочу, щоб всі зрозуміли: це не плата за те, щоб людина виїхала і не повернулась – немає такої задачі,

– додала міністерка.

Що відомо про е-відрядження

е-Відрядження повинні були запрацювати з 1 вересня цього року. Передбачалось, що е-відрядження даватимуть право на тимчасовий виїзд за кордон для відрядження підприємцям та представникам бізнесу. Однак прем'єр Денис Шмигаль не підписав постанову.

Бізнес своєю чергою закликав продовжити чинні бронювання та все ж запустити механізм е-Відрядження. "Рішення про можливість виїзду за кордон у короткотермінові відрядження буде мати важливий вплив на економіку країни, її розвиток та відновлення", – мовиться у повідомленні ЄВА.

Що за інформацією станом на серпень, розмір застави попередньо повинен був становити 200 тисяч гривень за людину.