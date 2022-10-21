Почему не заработали е-Командировки

Об этом министер экономики Юлия Свириденко рассказал во время бизнес-форума "Диалог гражданского общества, бизнеса и власти: вызовы военного времени", передает 24 канал.

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По словам министра, е-Командировки как цифровой продукт уже полностью готовы, однако у членов правительства возникли разногласия в вопросе денег, которые нужно положить в банк в обмен на возможность выезда работника за границу.

У нас основные дискуссии возникли по поводу эскроу-счетов, объема залога,

– рассказала она.

Также Свириденко добавила, что как только момент по размеру залога доработают, вопрос е-Командировок будет решен.

Я хочу, чтобы все поняли: это не плата за то, чтобы человек уехал и не вернулся – нет такой задачи,

– добавила министерша.

Напомним! Что по информации на август, размер залога предварительно должен был составлять 200 тысяч гривен за человека.

Что известно об е-Командировке