Чому не запрацювали е-Відрядження

Про це міністерка економіки Юлія Свириденко розповів під час на бізнес-форуму "Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: виклики воєнного часу", передає 24 канал.

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За словами міністерки, е-Відрядження як цифровий продукт уже повністю готовий, однак у членів уряду виникли розбіжності у питанні грошей, які потрібно покласти в банк в обмін на можливість виїзду працівника за кордон.

У нас основні дискусії виникли з приводу ескроу-рахунків, обсягу застави,

– розповіла вона.

Також Свириденко додала, що як тільки момент щодо розміру застави допрацюють, питання е-Відряджень буде вирішене.

Я хочу, щоб всі зрозуміли: це не плата за те, щоб людина виїхала і не повернулась – немає такої задачі,

– додала міністерка.

Нагадаємо! Що за інформацією станом на серпень, розмір застави попередньо повинен був становити 200 тисяч гривень за людину.

Що відомо про е-відрядження