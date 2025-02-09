Основні експортні товари у січні: що Україна продала за кордон та який дохід отримала
- У січні 2025 року обсяг експорту товарів з України склав 3,1 мільярда доларів, основними експортними товарами були кукурудза, соняшникова олія, залізна руда, пшениця, ізольовані кабелі, та соєві боби.
- Основними торговельними партнерами України залишаються Європейський Союз, Єгипет, Туреччина, Китай та США, при цьому обсяг імпорту зменшився на 16,9% порівняно з груднем 2024 року.
У січні 2025 року обсяг експорту товарів з України склав 3,1 мільярда доларів, що на 300 мільйонів доларів менше, ніж у січні 2024 року, та на 117 мільйонів доларів менше, ніж у грудні.
Україна експортувала на 3,1 мільярда
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на зяву міністерки економіки Юлії Свириденко. За її словами, логістика є критично важливим фактором, а морський транспорт має ключову роль, забезпечивши експорт 6,6 мільйона тонн товарів.
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Міністерка наголосила, що подальша нормалізація роботи морських портів є необхідною для підтримки та нарощування експортних поставок.
Основні експортні товари України у січні 2025 року:
- Кукурудза – 521 мільйон доларів (2,5 мільйона тонн)
- Соняшникова олія – 426 мільйонів доларів (378 000 тонн)
- Залізна руда та концентрати – 247 мільйонів доларів (3,1 мільйон тонн)
- Пшениця – 188 мільйонів доларів (891 000 тонн)
- Ізольовані кабелі – 104 мільйона доларів (6 000 тонн)
- Соєві боби – 90 мільйонів доларів (223 000 тонн)
Основні торговельні партнери України
Головним напрямком українського експорту залишається Європейський Союз – обсяг постачань до країн ЄС у січні склав 1,8 мільярда доларів.
Інші ключові ринки експорту:
- Єгипет
- Туреччина
- Китай
- США
Імпорт скоротився на 16,9%
Обсяг імпорту в Україну зменшився на 1,04 мільярда доларів (-16,9%) у порівнянні з груднем 2024 року.
Свириденко зазначила, що експорт основних товарів з доданою вартістю залишається стабільним, а деякі категорії навіть демонструють зростання.