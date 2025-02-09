Украина экспортировала на 3,1 миллиарда

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление министра экономики Юлии Свириденко. По ее словам, логистика является критически важным фактором, а морской транспорт имеет ключевую роль, обеспечив экспорт 6,6 миллиона тонн товаров.

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Министр отметила, что дальнейшая нормализация работы морских портов необходима для поддержки и наращивания экспортных поставок.

Основные экспортные товары Украины в январе 2025 года:

Кукуруза – 521 миллион долларов (2,5 миллиона тонн)

Подсолнечное масло – 426 миллионов долларов (378 000 тонн)

Железная руда и концентраты – 247 миллионов долларов (3,1 миллион тонн)

Пшеница – 188 миллионов долларов (891 000 тонн)

Изолированные кабели – 104 миллиона долларов (6 000 тонн)

Соевые бобы – 90 миллионов долларов (223 000 тонн)

Основные торговые партнеры Украины

Главным направлением украинского экспорта остается Европейский Союз – объем поставок в страны ЕС в январе составил 1,8 миллиарда долларов.

Другие ключевые рынки экспорта:

Египет

Турция

Китай

США

Импорт сократился на 16,9%

Объем импорта в Украину уменьшился на 1,04 миллиарда долларов (-16,9%) по сравнению с декабрем 2024 года.

Свириденко отметила, что экспорт основных товаров с добавленной стоимостью остается стабильным, а некоторые категории даже демонстрируют рост.