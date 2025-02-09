Україна експортувала на 3,1 мільярда

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на зяву міністерки економіки Юлії Свириденко. За її словами, логістика є критично важливим фактором, а морський транспорт має ключову роль, забезпечивши експорт 6,6 мільйона тонн товарів.

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Міністерка наголосила, що подальша нормалізація роботи морських портів є необхідною для підтримки та нарощування експортних поставок.

Основні експортні товари України у січні 2025 року:

Кукурудза – 521 мільйон доларів (2,5 мільйона тонн)

Соняшникова олія – 426 мільйонів доларів (378 000 тонн)

Залізна руда та концентрати – 247 мільйонів доларів (3,1 мільйон тонн)

Пшениця – 188 мільйонів доларів (891 000 тонн)

Ізольовані кабелі – 104 мільйона доларів (6 000 тонн)

Соєві боби – 90 мільйонів доларів (223 000 тонн)

Основні торговельні партнери України

Головним напрямком українського експорту залишається Європейський Союз – обсяг постачань до країн ЄС у січні склав 1,8 мільярда доларів.

Інші ключові ринки експорту:

Єгипет

Туреччина

Китай

США

Імпорт скоротився на 16,9%

Обсяг імпорту в Україну зменшився на 1,04 мільярда доларів (-16,9%) у порівнянні з груднем 2024 року.

Свириденко зазначила, що експорт основних товарів з доданою вартістю залишається стабільним, а деякі категорії навіть демонструють зростання.