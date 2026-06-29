Електроенергія для бізнесу подорожчає з 1 липня: чи вдарить це по цінах в Україні

В Україні переглянуть тариф на послуги з передачі електроенергії в бік зростання. Очікується, що з 1 липня він зросте на понад 21%. Населення це напряму не торкнеться, однак у підсумку вплине на ціни товарів і послуг.

Як зросте тариф на передачу електроенергії

Підвищення тарифу анонсували заздалегідь, тож для бізнесу це не є несподіванкою. Відповідний проєкт давно перебував на розгляді Нацрегулятора. Про це в коментарі 24 Каналу розповів експерт у сфері енергетики Геннадій Рябцев.

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Кінцева ціна електроенергії для бізнесу формується з кількох компонентів: окрім самої її ринкової вартості, потрібно також сплачувати за передачу, розподіл, послуги постачальника.

Нині йдеться про перегляд тарифу на послуги з передачі електричної енергії НЕК "Укренерго". Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, виносила на розгляд проєкт постанови ще в травні. У порядку денному засіданні 30 червня заплановане її ухвалення.

З документа відомо, що з 1 липня тариф Укренерго на передачу електроенергії становитиме 903,53 гривні за мегават-годину без ПДВ, що на 21,62% більше, ніж раніше. Для підприємств "зеленої" електрометалургії він передбачений на рівні 535,97 гривень за мегават-годину (зростання на 42%).

Як розповів експерт у сфері енергетики Геннадій Рябцев, тарифи зазвичай переглядають щоквартально у разі наявності обґрунтування з боку Укренерго, обленерго тощо. Можна очікувати їхнього подальшого зростання цьогоріч.

Геннадій Рябцев, головний науковий спів­робітник Національного ін­ституту стратегічних досліджень Електрична енергія є складовою вартості майже всіх товарів і послуг України. Тому зрозуміло, що якщо будуть зміни в її ціні, це вплине на собівартість продукції. Але там не настільки суттєві зміни, щоб казати про якесь значне зростання вартості електроенергії.

Укренерго звернулося до Нацрегулятора щодо потреби перегляду тарифу, обґрунтовуваши це такими підставами:

зростання курсу іноземних валют відносно гривні, що створює додаткове фінансове навантаження на компанію;

відносно гривні, що створює додаткове фінансове навантаження на компанію; очікуване падіння тарифних надходжень компанії через зменшення прогнозованого обсягу відпуску електроенергії до кінця року на 9,5%, а обсягу передачі – на 5,5% (за рахунок цих коштів покривають інші видатки Укренерго);

компанії через зменшення прогнозованого обсягу відпуску електроенергії до кінця року на 9,5%, а обсягу передачі – на 5,5% (за рахунок цих коштів покривають інші видатки Укренерго); підвищення граничних цін на електроенергію (прайс-кепів) з 1 травня 2026 року, що збільшує середньозважену ціну електроенергії як базу для розрахунків Укренерго з іншими учасниками ринку.

Нагадаємо, що Укренерго пропонувало підвищити тариф на передачу електроенергії на 29%, а підприємствам "зеленої" електрометалургії на 53%.

Додамо, що в Україні запустили ринок довгострокових контрактів на електроенергію. Це дозволяє бізнесу заздалегідь зафіксувати ціну на електроенергію на квартал, пів року або рік наперед і не залежати від різких коливань цін на ринку зараз.