Українці б’ють рекорди за кількість придбаних електрокарів: які марки найпопулярніші

Українці купують все більше електромобілів, проте у разі скасування пільг з 1 січня ситуація може змінитися. Найбільше у парку електрокарів марки Tesla.

Чому зростає популярність електромобілів?

Сумарний обсяг сегмента легкових електромобілів за підсумками жовтня 2025 року склав рекордні 13,3 тисячі авто, повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут досліджень авторинку.

Це на 4,8% більше, ніж було у вересні поточного року, та на 99,8% більше відносно торішніх показників жовтня 2024 року. Статистично обсяги торгів за рік подвоїлися.

13 278 зареєстрованих електромобілів – черговий історичний максимум для українського ринку. На динаміку впливають одразу три основні чинники:

Зростання цін на пальне;

Загальний тренд підвищення інтересу до електромобілів;

Близьке повернення ПДВ при розмитненні, яке згідно з чинним законодавством має набути чинності з 1 січня 2026 року.

Саме останній фактор, вочевидь, нині найбільше мотивує українців переходити на електромобілі: адже вже за кілька місяців їхня вартість зросте майже на третину. Водночас із початком нового року прогнозується короткострокове просідання, яке триватиме кілька місяців, після чого ринок вийде на фазу стабілізації,

– пишуть в Інституті.

Які авто обирають найчастіше?

Структура сегмента за підсумками минулого місяця наступна: основу складають імпортовані електромобілі з пробігом, частка таких 57,3%, або 7 596 штук.

Другий за обсягами підсегмент – внутрішні перепродажі машин групи BEV, частка 25,2%, кількість – 3 345 штук.

Нові електроавто зайняли 17,5% у своїй групі, у кількісному вимірі це 2 337 штук, що вкотре підіймає планку для цього підсегмента, адже це новий рекорд для вперше зареєстрованих нових електромобілів з перетином відмітки у понад дві тисячі реєстрацій.

Парк електрокарів в Україні

Станом на кінець жовтня 2025 року в Україні (без урахування промислових електрокарів, тролейбусів, рейкових машин та групи "мото") парк електромобілів в Україні складає 203,8 тисяч одиниць.

Найбільше у ньому легковиків – 199,6 тисяч. Вантажівок на електротязі 4,2 тисячі, також є кілька електробусів (9 штук).

Цікаво, що найбільше у нашому парку електромобілів марки Tesla – 20,2%, хоч від початку «електромобілізації» й донедавна лідирував Nissan, частка якого зараз 18%. Третій у цьому списку Volkswagen з часткою 12,4%.

Середній вік у цьому сегменті парку – 5,7 років, що робить його наймолодшим серед усіх інших сегментів.

