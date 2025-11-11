Українці б’ють рекорди за кількість придбаних електрокарів: які марки найпопулярніші
- Сумарний обсяг сегмента легкових електромобілів в Україні у жовтні 2025 року досяг рекордних 13,3 тисячі авто, що на 99,8% більше порівняно з жовтнем 2024 року.
- Найбільшу частку в українському парку електрокарів займають Tesla з 20,2%, Nissan з 18%, і Volkswagen з 12,4%.
Українці купують все більше електромобілів, проте у разі скасування пільг з 1 січня ситуація може змінитися. Найбільше у парку електрокарів марки Tesla.
Чому зростає популярність електромобілів?
Сумарний обсяг сегмента легкових електромобілів за підсумками жовтня 2025 року склав рекордні 13,3 тисячі авто, повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут досліджень авторинку.
Це на 4,8% більше, ніж було у вересні поточного року, та на 99,8% більше відносно торішніх показників жовтня 2024 року. Статистично обсяги торгів за рік подвоїлися.
13 278 зареєстрованих електромобілів – черговий історичний максимум для українського ринку. На динаміку впливають одразу три основні чинники:
- Зростання цін на пальне;
- Загальний тренд підвищення інтересу до електромобілів;
- Близьке повернення ПДВ при розмитненні, яке згідно з чинним законодавством має набути чинності з 1 січня 2026 року.
Саме останній фактор, вочевидь, нині найбільше мотивує українців переходити на електромобілі: адже вже за кілька місяців їхня вартість зросте майже на третину. Водночас із початком нового року прогнозується короткострокове просідання, яке триватиме кілька місяців, після чого ринок вийде на фазу стабілізації,
– пишуть в Інституті.
Які авто обирають найчастіше?
Структура сегмента за підсумками минулого місяця наступна: основу складають імпортовані електромобілі з пробігом, частка таких 57,3%, або 7 596 штук.
Другий за обсягами підсегмент – внутрішні перепродажі машин групи BEV, частка 25,2%, кількість – 3 345 штук.
Нові електроавто зайняли 17,5% у своїй групі, у кількісному вимірі це 2 337 штук, що вкотре підіймає планку для цього підсегмента, адже це новий рекорд для вперше зареєстрованих нових електромобілів з перетином відмітки у понад дві тисячі реєстрацій.
Парк електрокарів в Україні
Станом на кінець жовтня 2025 року в Україні (без урахування промислових електрокарів, тролейбусів, рейкових машин та групи "мото") парк електромобілів в Україні складає 203,8 тисяч одиниць.
Найбільше у ньому легковиків – 199,6 тисяч. Вантажівок на електротязі 4,2 тисячі, також є кілька електробусів (9 штук).
Цікаво, що найбільше у нашому парку електромобілів марки Tesla – 20,2%, хоч від початку «електромобілізації» й донедавна лідирував Nissan, частка якого зараз 18%. Третій у цьому списку Volkswagen з часткою 12,4%.
Середній вік у цьому сегменті парку – 5,7 років, що робить його наймолодшим серед усіх інших сегментів.
Який попит на електромобілі в Україні та світі?
У вересні 2025 року у світі продали 2,1 мільйона електромобілів та плагін-гібридів, що є рекордним місячним показником. Ключовими ринками зростання продажів електрокарів стали США, Європа, Китай та Велика Британія, зокрема через податкові пільги та нові реєстраційні номери.
У 2025 році в Україну імпортовано 61,7 тисяч нових електромобілів, з яких 92% нових авто поставлено з Китаю. Загальна митна вартість імпортованих електрокарів склала 1,27 мільярда доларів, з яких 363,5 мільйонів доларів припадає на нові авто.