Украинцы бьют рекорды по количеству приобретенных электрокаров: какие марки самые популярные

Украинцы покупают все больше электромобилей, однако в случае отмены льгот с 1 января ситуация может измениться. Больше всего в парке электрокаров марки Tesla.

Почему растет популярность электромобилей?

Суммарный объем сегмента легковых электромобилей по итогам октября 2025 года составил рекордные 13,3 тысячи авто, сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт исследований авторынка.

Это на 4,8% больше, чем было в сентябре текущего года, и на 99,8% больше относительно прошлогодних показателей октября 2024 года. Статистически объемы торгов за год удвоились.

13 278 зарегистрированных электромобилей – очередной исторический максимум для украинского рынка. На динамику влияют сразу три основных фактора:

Рост цен на топливо;

Общий тренд повышения интереса к электромобилям;

Близкое возвращение НДС при растаможке, которое согласно действующему законодательству должно вступить в силу с 1 января 2026 года.

Именно последний фактор, очевидно, сейчас больше всего мотивирует украинцев переходить на электромобили: ведь уже через несколько месяцев их стоимость вырастет почти на треть. В то же время с началом нового года прогнозируется краткосрочное проседание, которое продлится несколько месяцев, после чего рынок выйдет на фазу стабилизации,

– пишут в Институте.

Какие авто выбирают чаще всего?

Структура сегмента по итогам прошлого месяца следующая: основу составляют импортированные электромобили с пробегом, доля таких 57,3%, или 7 596 штук.

Второй по объемам подсегмент – внутренние перепродажи машин группы BEV, доля 25,2%, количество – 3 345 штук.

Новые электроавто заняли 17,5% в своей группе, в количественном измерении это 2 337 штук, что в очередной раз поднимает планку для этого подсегмента, ведь это новый рекорд для впервые зарегистрированных новых электромобилей с пересечением отметки в более чем две тысячи регистраций.

Парк электрокаров в Украине

По состоянию на конец октября 2025 года в Украине (без учета промышленных электрокаров, троллейбусов, рельсовых машин и группы "мото") парк электромобилей в Украине составляет 203,8 тысяч единиц.

Больше всего в нем легковушек – 199,6 тысяч. Грузовиков на электротяге 4,2 тысячи, также есть несколько электробусов (9 штук).

Интересно, что больше всего в нашем парке электромобилей марки Tesla – 20,2%, хотя с начала "электромобилизации" и до недавнего времени лидировал Nissan, доля которого сейчас 18%. Третий в этом списке Volkswagen с долей 12,4%.

Средний возраст в этом сегменте парка – 5,7 лет, что делает его самым молодым среди всех других сегментов.

Какой спрос на электромобили в Украине и мире?