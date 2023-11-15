Emirates замовив у Boeing Boeing літаків на 50 мільярдів доларів

Авіакомпанія Emirates хоче оновити свій парк літаків. Гігант готовий інвестувати у цей крок чималу суму грошей.

Замовлення літаків на десятки мільярдів

Корпорація Boeing отримала велике замовлення на виробництво літаків. Його виконання принесе американській компанії чималий прибуток.

Цікаво Красива історія може підкорити всіх: як розповідати про свій бізнес

Стало відомо, що авіакомпанія з ОАЕ Emirates замовила 55 літаків Boeing 777-9 і 35 Boeing 777-8. Окрім того, "дочка" гіганта оформила замовлення на 95 широкофюзеляжних літаків.

Відтак, Boeing зробить для Emirates 205 літаків. Загальна сума замовлення складе 52 мільярди доларів. Також Emirates хоче поповнити свій парк 5 новими 787 Dreamliner.

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

Разом з тим варто розуміти, що про негайне постачання літаків не йдеться. Перший Boeing 777-9 стане частиною флоту Emirates лише у 2025 році, це з урахуванням того, що раніше компанія робила замовлення на 115 літаків.

Що стосується нового замовлення, то договір передбачає, що Emirates отримає нові літаки 777-9 до 2035 року. Тобто 52 мільярди доларів, виділені на нові літаки, можна вважати інвестицією у майбутній розвиток.