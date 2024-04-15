Філія французької компанії Auchan продала бізнес у Росії

Дочірнє підприємство французької компанії "Ашан", яка володіє торговими центрами, продала свій бізнес у Росії. Йдеться про компанію Ceetrus, яка є частиною французької групи "Ашан".

Що відомо про компанію Ceetrus

Новим власником торгових комплексів, що раніше належали Ceetrus, стала російська компанія "Торгові галереї". Основним власником цієї фірми через АТ "Кама капітал" та "УК Кама капітал" є Тагір Шаймарданов, пишуть російські ЗМІ.

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Ceetrus входить до складу французької групи "Ашан". Згідно з інформацією, опублікованою на сайті компанії, в Росії їй належало понад 150 тисяч квадратних метрів торгових площ.

! Ceetrus керувала 40 торговими центрами та галереями, включно з такими об'єктами, як торгові комплекси "Акварель" у Пушкіні, Тольятті, Волгограді та "Тройка" у Москві. Крім цього, компанія володіла прикасовими зонами у гіпермаркетах "Ашан".

У кінці лютого стало відомо, що виробник молочних продуктів Danone планує продати свої російські активи компанії "Вамін" з Татарстану зі знижкою 56% від ринкової ціни.

Що відомо про скандал з "Ашан"

У 2023 році журналістське розслідування виявило, що російські філіали мережі "Ашан" були залучені у постачання товарів для російських військових у тимчасово окупованих Україною регіонах, а також у залученні мобілізованих осіб серед своїх співробітників.

Журналісти встановили, що такі постачання оголошувалися як "гуманітарна допомога" і містили як продукцію зі складів "Ашану", так і товари, зібрані волонтерами окупантів у російських магазинах мережі.

У відповіді від керівництва "Ашану" стверджується, що вище керівництво гіпермаркету не було обізнане про постачання продуктів російській армії.

! Про намір залишити Росію компанія оголосила ще у 2022 році, але влітку 2023 року Путін підписав указ про націоналізацію її активів і передачу їх у тимчасове управління Росімущество.