Що відомо про компанію Ceetrus
Новим власником торгових комплексів, що раніше належали Ceetrus, стала російська компанія "Торгові галереї". Основним власником цієї фірми через АТ "Кама капітал" та "УК Кама капітал" є Тагір Шаймарданов, пишуть російські ЗМІ.
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Ceetrus входить до складу французької групи "Ашан". Згідно з інформацією, опублікованою на сайті компанії, в Росії їй належало понад 150 тисяч квадратних метрів торгових площ.
У кінці лютого стало відомо, що виробник молочних продуктів Danone планує продати свої російські активи компанії "Вамін" з Татарстану зі знижкою 56% від ринкової ціни.
Що відомо про скандал з "Ашан"
- У 2023 році журналістське розслідування виявило, що російські філіали мережі "Ашан" були залучені у постачання товарів для російських військових у тимчасово окупованих Україною регіонах, а також у залученні мобілізованих осіб серед своїх співробітників.
- Журналісти встановили, що такі постачання оголошувалися як "гуманітарна допомога" і містили як продукцію зі складів "Ашану", так і товари, зібрані волонтерами окупантів у російських магазинах мережі.
- У відповіді від керівництва "Ашану" стверджується, що вище керівництво гіпермаркету не було обізнане про постачання продуктів російській армії.