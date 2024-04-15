Що відомо про компанію Ceetrus

Новим власником торгових комплексів, що раніше належали Ceetrus, стала російська компанія "Торгові галереї". Основним власником цієї фірми через АТ "Кама капітал" та "УК Кама капітал" є Тагір Шаймарданов, пишуть російські ЗМІ.

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Ceetrus входить до складу французької групи "Ашан". Згідно з інформацією, опублікованою на сайті компанії, в Росії їй належало понад 150 тисяч квадратних метрів торгових площ.

Довідково! Ceetrus керувала 40 торговими центрами та галереями, включно з такими об'єктами, як торгові комплекси "Акварель" у Пушкіні, Тольятті, Волгограді та "Тройка" у Москві. Крім цього, компанія володіла прикасовими зонами у гіпермаркетах "Ашан".

У кінці лютого стало відомо, що виробник молочних продуктів Danone планує продати свої російські активи компанії "Вамін" з Татарстану зі знижкою 56% від ринкової ціни.

До слова! Про намір залишити Росію компанія оголосила ще у 2022 році, але влітку 2023 року Путін підписав указ про націоналізацію її активів і передачу їх у тимчасове управління Росімущество.

Що відомо про скандал з "Ашан"

У 2023 році журналістське розслідування виявило, що російські філіали мережі "Ашан" були залучені у постачання товарів для російських військових у тимчасово окупованих Україною регіонах, а також у залученні мобілізованих осіб серед своїх співробітників.

Журналісти встановили, що такі постачання оголошувалися як "гуманітарна допомога" і містили як продукцію зі складів "Ашану", так і товари, зібрані волонтерами окупантів у російських магазинах мережі.