Які ФОПи можуть не платити ЄСВ у серпні 2025 року

Усі зареєстровані фізичні особи-підприємці у 2025 році мають сплачувати єдиний соціальний внесок. Оплачувати його зобов'язані всі особи незалежно від обраної групи, виду своєї діяльності чи наявності доходу.

Хто може не сплачувати ЄСВ у 2025 році?

Однак існують певні винятки, передає 24 Канал.

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Існує три типи ФОПів, які можуть не сплачувати ЄСВ. Це ті, що є найманими працівниками, мобілізовані, а також пенсіонери та особи з інвалідністю.

ФОП, який є найманим працівником, може не платити ЄСВ за таки умов:

він має трудовий договір;

роботодавець сплачує ЄСВ з зарплати;

Зверніть увагу! Дохід як ФОП у цей період не обов’язковий для ЄСВ.

ФОП, який служить в ЗСУ, повністю звільняється від сплати ЄСВ за себе на період військової служби. Це стосується як мобілізованих громадян, так й тих, хто служить за контрактом. Подібне правило діє для військовослужбовців з 2022 року.

Крім того, до військових не застосовуються штрафи за несплату в цей період.

Зауважте! Звільнення від ЄСВ оформлюється на підставі довідки з військової частини.

Пенсіонери за віком та особи з інвалідністю теж можуть не сплачувати єдиний соціальний внесок. Сплата цього податку для цих людей відбувається за власним бажанням. Але за умови, що вони це підтвердять відповідними документами у податковій.

Важливо! Втім, якщо пенсіонер або особа з інвалідністю має найманих працівників, то за них ЄСВ платити обов'язково.