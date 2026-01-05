Малий бізнес на виживання: скільки в середньому працюють ФОПи в Україні

За 11 місяців 2025 року в Україні закрилось понад 250 тисяч ФОПів, а кожен восьмий із них – працював у Києві. Пік припав на січень, коли після півторамісячної перерви в роботі реєстрів задокументувало закриття одразу майже 60 тисяч підприємців.

Як закривали ФОПи у 2025 році?

Водночас середній термін роботи ФОПа складає 2 роки та 4 місяці. Деталі розповідає 24 Канал із посиланням на "Опендатабот".

Від початку 2025 року в Україні закрили 250 209 ФОПів. Серед них найбільше підприємців з Києва (32 469), Дніпропетровщини (22 645), Харківщини (20 481), Одещини (18 714) та Львівщини (16 521).



Скільки ФОПів закрили у 2025 році по областях / Інфографіка "Опендатабот"

Цікаво, що майже половина закриттів припадає на нішу торгівлі, зокрема третина – на роздрібну торгівлю (77 705). У середньому такі бізнеси існують менш як 3 роки.

Ще 16 909 ФОПів припинили свою роботу у сфері гуртової торгівлі – середня тривалість їхньої діяльності лише незначно перевищує рік.

З великим відривом другими за кількістю закриттів стали айтівці – 28 668 або кожен дев'ятий підприємець, що закрився торік. Водночас вони належать до так званих підприємців-"довгожителів" – 3 роки 11 місяців.



Скільки ФОПів закрили у 2025 році по галузях / Інфографіка "Опендатабот"

Скільки "живе" пересічний ФОП?

"Довгожителями" в Україні є ФОПи, що займаються складським господарством. Вони пропрацювали понад 6 років.

Трохи менше (5 років та 11 місяців) "живуть" підприємці у сфері операцій з нерухомістю, а замикають трійцю бізнеси у сфері ремонту техніки, зокрема, побутової (5 років і 9 місяців).

До слова, найменш "живучими" є ФОПи-кур'єри. Серед тих, хто торік закрився, вони пропрацювали в середньому лише 6 місяців.

Трохи більше (9 місяців) витримують підприємці у сфері адміністративної та допоміжної офісної діяльності, а ледве більше аніж рік – у сфері гуртової торгівлі та освітяни.



Скільки в середньому "живе" ФОП в Україні / Інфографіка "Опендатабот"

Нагадаємо, за даними Податкової служби, з січня 2026 року у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати зросли суми податків. Відтак ЄП для I групи – 332,80 гривні, а для II групи – 1 729,40 гривні.

Які ще тенденції простежують?