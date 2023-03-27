Ford отримав 2 мільярди доларів збитків від електромобілів
Джерело:CNBC
За 2022 рік американський автовиробник Ford отримав 2 мільярди доларів операційних збитків у сегменті електромобілів. Наразі акції компанії дешевшають.
Прибутки та збитки Ford у різних сегментах
Автовиробник Ford перейшов на нову модель розкриття фінансових результатів і вперше представив їх у розбивці сегментів, а не регіонів.
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- Прибуток Ford у 2022 році склав 10,4 мільярда доларів.
- Сегмент традиційних автомобілів – 6,8 мільярда доларів.
- Комерційних – 3,2 мільярда доларів.
За допомогою нової моделі подання звітності Ford розраховує наочно продемонструвати інвесторам результати сегмента електромобілів і його фінансування внаслідок прибутку від продажу автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ).
Йдеться не тільки про зміни у розкритті фінансових результатів — ми змінюємо спосіб думок, процеси прийняття рішень і управління компанією, розподілу капіталу для максимізації рентабельності,
— заявив фіндиректор Ford Джон Лаулер.
Прогнози на 2023 рік
2023 року автовиробник очікує операційний прибуток у діапазоні від 9 до 11 мільярдів доларів, зокрема:
- близько 7 мільярдів доларів в традиційному сегменті,
- 6 мільярдів доларів – комерційних автомобілів.
Прогнозовано збитки від виробництва електромобілів складуть 3 мільярди доларів.