Прибутки та збитки Ford у різних сегментах

Автовиробник Ford перейшов на нову модель розкриття фінансових результатів і вперше представив їх у розбивці сегментів, а не регіонів.

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Прибуток Ford у 2022 році склав 10,4 мільярда доларів.

Сегмент традиційних автомобілів – 6,8 мільярда доларів.

Комерційних – 3,2 мільярда доларів.

За допомогою нової моделі подання звітності Ford розраховує наочно продемонструвати інвесторам результати сегмента електромобілів і його фінансування внаслідок прибутку від продажу автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ).

Йдеться не тільки про зміни у розкритті фінансових результатів — ми змінюємо спосіб думок, процеси прийняття рішень і управління компанією, розподілу капіталу для максимізації рентабельності,

— заявив фіндиректор Ford Джон Лаулер.

Зауважте! Акції Ford подешевшали на 1,3% під час попередніх торгів 24 березня. Котирування ф'ючерсів на індекс Dow Jones Industrial Average знижуються на 1%.

Прогнози на 2023 рік

2023 року автовиробник очікує операційний прибуток у діапазоні від 9 до 11 мільярдів доларів, зокрема:

близько 7 мільярдів доларів в традиційному сегменті,

6 мільярдів доларів – комерційних автомобілів.

Прогнозовано збитки від виробництва електромобілів складуть 3 мільярди доларів.