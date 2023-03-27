Прибыли и убытки Ford в разных сегментах

Автопроизводитель Ford перешел на новую модель раскрытия финансовых результатов и в первый раз представил их в разбивке сегментов, а не регионов.

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Прибыль Ford в 2022 году составила 10,4 миллиарда долларов.

Сегмент традиционных автомобилей – 6,8 миллиарда долларов.

Коммерческих – 3,2 миллиарда долларов.

С помощью новой модели представления отчетности Ford рассчитывает наглядно продемонстрировать инвесторам результаты сегмента электромобилей и его финансирование в результате прибыли от продаж автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС).

Речь идет не только об изменениях в раскрытии финансовых результатов — мы меняем образ мыслей, процессы принятия решений и управления компанией, распределения капитала для максимизации рентабельности.

– заявил финдиректор Ford Джон Лаулер.

Заметьте! Акции Ford подешевели на 1,3% в ходе предыдущих торгов 24 марта. Котировки фьючерсов на индекс Dow Jones Industrial Average снижаются на 1%.

Прогнозы на 2023 год

В 2023 году автопроизводитель ожидает операционную прибыль в диапазоне от 9 до 11 миллиардов долларов, в частности:

около 7 миллиардов долларов в традиционном сегменте,

6 миллиардов долларов – коммерческие автомобили.

Прогнозируемый ущерб от производства электромобилей составит 3 миллиарда долларов.