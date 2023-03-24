Інвестиції "Нової Пошти" в Європу

"Нова пошта" планує розвивати власний бізнес у Європі відкривши 200 відділень у 30 країнах світу до 2025 року.

Читайте також "Нова пошта" найближчими днями відкриє перше відділення в Литві

Найближчим часом ми плануємо відкрити щонайменше три відділення в Литві, одне в Ризі та одне в Таллінні. Все залежить від кількості клієнтів та обсягів поставок,

– повідомив співвласник поштового оператора Володимир Поперешнюк.

Він також додав, що у Німеччині протягом трьох місяців будуть відкриті філії у 12 містах. Перше відділення відкриється в Берліні на початку травня.

Нагадаємо! 20 березня відкрилось перше відділення "Нової пошти" у Литві, яке знаходиться за адресою Вільнюс, Žalgirio g. 92, LT-09303. Там можна відправляти та отримувати з України все вагою до тисяч кілограмів.

"Нова пошта" у Польщі

Варшава

Варшава 01/1 – 01-102, Polska, Województwo mazowieckie, Warszawa County, Warszawa, Jana Olbrachta, 94 (до 1000 кілограмів);

Варшава 01/3 – 01-748, Polska, Województwo mazowieckie, Warszawa County, Warszawa, Kaliny Jędrusik, 9 (до 30 кілограмів);

Варшава 01/4 – 01-510, Polska, Województwo mazowieckie, Warszawa County, Warszawa, Generała Józefa Zajączka, 11 (до 30 кілограмів);

Варшава 02/6 – 02-188, Polska, Województwo mazowieckie, Warszawa County, Warszawa, Janka Muzykanta, 60 (до 30 кілограмів);

Варшава 03/5 – 03-710, Polska, Województwo mazowieckie, Warszawa County, Warszawa, Stefana Okrzei, 18 (до 30 кілограмів);

Варшава 04/2 – 04-086, Polska, Województwo mazowieckie, Warszawa County, Warszawa, Męcińska, 18 (до 30 кілограмів);

Люблін

Люблін 20/1 – 20-864, Polska, Województwo lubelskie, Lublin County, Lublin, Kameralna, 1 (до 30 кілограмів);

Люблін 20/2 – 20-634, Polska, Województwo lubelskie, Lublin County, Lublin, Tomasza Zana, 39 (до 30 кілограмів);

Краків

Краків 30/1 – 30-001, Polska, Województwo małopolskie, Kraków County, Kraków, Kamienna, 19b (до 30 кілограмів);

Краків 30/2 – 30-721, Polska, Województwo małopolskie, Kraków County, Kraków, Lipska, 4 (до 30 кілограмів);

Жешув

Жешув 35/1 – 35-001, Polska, Województwo podkarpackie, Rzeszów County, Rzeszów, Aleja Józefa Piłsudskiego, 34 (до 30 кілограмів);

Вроцлав

Вроцлав 50/1 – 50-231, Polska, Województwo dolnośląskie, Wrocław County, Wrocław, Trzebnicka, 50/1A (до 30 кілограмів);

Вроцлав 53/2 – 53-033, Polska, Województwo dolnośląskie, Wrocław County, Wrocław, Zwycięska, 35 (до 30 кілограмів);

Познань

Познань 60/2 – 60-141, Polska, Województwo wielkopolskie, Poznan County, Poznań, Promienista, 87 (до 30 кілограмів);

Познань 61/1 – 61-866, Polska, Województwo wielkopolskie, Poznan County, Poznań, Garbary, 95 (до 30 кілограмів);

Гданськ

Гданськ 80/1 – 80-171, Polska, Województwo pomorskie, Gdańsk County, Gdańsk, Franciszka Rakoczego, 30/U7 (до 30 кілограмів);

Гданськ 80/2 – 80-041, Polska, Województwo pomorskie, Gdańsk County, Gdańsk, Gen. Augusta Emila Fieldorfa, 2 (до 30 кілограмів);

Лодзь