Удар по бізнесу: скільки "Галя Балувана" витрачає на роботу генераторів щодня

Через масштабні відключення світла магазини відомої мережі напівфабрикатів працюють з генераторами. Стало відомо, скільки "Галі Балуваній" коштує обслуговування обладнання та що люди почали купувати більше під час блекаутів.

Скільки мережа витрачає на генератори щодня?

Один магазин мережі напівфабрикатів "Галя Балувана" щодня витрачає на генератори від 5 до 80 літрів дизелю, повідомили у Delo.ua.

До слова, станом на лютий 2026 року мережа об’єднує 148 партнерів і має 1020 магазинів. Це означає до 82 000 літрів палива на генератори для всієї мережі щодня.

Обсяг залежить від області, тривалості вимкнень світла та того, яке обладнання встановлене в конкретній точці. Попри додаткові витрати, магазини працюють у звичному графіку – зміни не скорочують.

У компанії кажуть, що частину витрат на пальне партнери можуть враховувати у вартості продукції. Кожен франчайзі сам вирішує, як покривати ці витрати – з огляду на ситуацію у своєму регіоні та власні можливості.

Коли з електрикою перебої, підприємці підлаштовують і виробництво. Тимчасово відмовляються від позицій, які можуть швидко зіпсуватися.

Наприклад, страви з лівером можуть не готувати під час тривалих відключень. Якщо партнер має кілька виробничих точок, він може маневрувати – перерозподіляти навантаження й збільшувати обсяги в тому цеху, де є електрика або менші обмеження,

– пояснили у пресслужбі мережі.

Як змінився попит через відключення світла?

У "Галі Балуваній" помітили зміну поведінки покупців: під час блекаутів люди частіше беруть уже готові страви. Тому компанія розширила цей напрям і додала до асортименту салати, десерти та торти.

Деякі продукти потребують багато електроенергії. Скажімо, випікання млинців – досить енергомісткий процес, тож партнери змушені ретельно планувати виробництво, зважаючи на доступні ресурси.

Чи можуть заклади брати оплату "за генератор"?