Працівників відправили на війну: найбільший виробник одягу в Росії закриває фабрики

Найбільший виробник одягу в Росії Gloria Jeans оголосив про закриття фабрик у містах Шахти та Новошахтинськ Ростовської області. Виробництво стало збитковим через відтік кадрів на війну.

Причини закриття

Керівництво компанії заявило, що основною причиною стала нестача працівників через масову мобілізацію. Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Росіяни бідкаються, що багато співробітників пішли на війну проти України, що зробило виробництво економічно невигідним.

За словами засновника Gloria Jeans Володимира Мельникова, фабрики також зіткнулися з проблемами застарілих технологій та значними фінансовими втратами, спричиненими дефіцитом кадрів.

Скільки працівників звільнять

Працівників фабрик попередили про звільнення, яке відбудеться 31 березня 2025 року. Внаслідок закриття без роботи залишаться близько 1500 осіб.

Зауважте. Станом на кінець 2024 року Gloria Jeans мала 10 виробничих майданчиків. А ще у 2023 році мережа Gloria Jeans охоплювала понад 700 магазинів у більш ніж 300 містах Росії, Білорусі та Казахстану.

Наразі ж, як зазначили у компанії, ситуація з мобілізацією та застарілим обладнанням створила серйозні виклики для бізнесу, що призвело до скорочення виробництва.