Glovo б'є на сполох: сервіс втрачає замовлення через дефіцит кур'єрів
Сервіс доставки їжі Glovo не може впоратися із частиною замовлень через нестачу кур’єрів. Проблема не лише в ринку праці України, а й у податкових правилах.
Яка ситуація з нестачею кур’єрів Glovo?
У компанії кажуть, що в окремі моменти через кадровий дефіцит не можуть обробити до 20% усіх замовлень користувачів. Про це заявив GR-директор Glovo у регіоні Східної Європи та Центральної Азії Тарас Шевченко, пише NV.
Ситуацію сподіваються покращити після ухвалення законопроєкту про так званий "податок на OLX".
Станом на зараз компанія Glovo не може обробити іноді до 20% замовлень наших користувачів через фізичну відсутність кур'єрів… Якщо дуже простими словами, чого хочуть водії таксі, чого хочуть кур'єри – вони хочуть отримати на картку вже оподатковуваний дохід. Це єдина модель, за якою ця система цифрових платформ буде розвиватися в Україні,
– каже Шевченко.
Чому частина кур’єрів не хоче оформлювати ФОП?
За його словами, подібна ситуація не тільки у Glovo, а й у інших компаній на ринку, наприклад Bolt Food – багато кур'єрів відмовляються реєструвати ФОП. Зараз структура така:
- близько 70% кур’єрів працюють як ФОП;
- ще 30% – це звичайні фізичні особи.
За останніх компанія змушена сплачувати ПДФО й військовий збір. Натомість законопроєкт № 15111-д, як повідомлялося, передбачає єдину ставку податку 10% і наділяє операторів цифрових платформ статусом податкового агента.
Чому це важливо:
- 90% із 12 тисяч партнерів компанії – це малий і середній бізнес, у яких близько 30% надходжень забезпечують сервіси доставки.
- Подібна система вже реалізована в Казахстані, де працює Glovo, тож у компанії є відповідний досвід її впровадження.
- Коаліція компаній на ринку має технічну готовність впровадити цей законопроєкт за три місяці з нуля.
Що це означає для ринку?
Ситуація показує, що український ринок доставки дедалі сильніше залежить від:
- податкових правил;
- дефіциту працівників;
- гнучких моделей співпраці.
А самі цифрові платформи намагаються адаптуватися до нових умов, щоб не втрачати кур’єрів і замовлення.
Що самі платформи говорять про новий податок?
Платформа OLX закликала до доопрацювання законопроєкту, звернувши увагу на низку спірних положень. Зокрема, занепокоєння викликає ідея надати цифровим платформам статус податкових агентів, що передбачає їхню відповідальність за утримання та перерахування податків за користувачів. Окремо в компанії наголосили на ризиках, пов'язаних із вимогою обов'язкової повної ідентифікації всіх продавців.
Водночас інші учасники ринку, зокрема Uklon, Bolt та Glovo, загалом позитивно оцінили ініціативу. У компаніях вважають, що нові правила можуть зробити ринок більш прозорим і зрозумілим як для бізнесу, так і для держави.
У Glovo наголосили на важливості правильної технічної реалізації закону, бо для бізнесу важливо, аби процес був динамічним і прозорим та не затягнувся на тривалий час.