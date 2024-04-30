Як "Нова пошта" та "Укрпошта" будуть працювати на Великдень: графік

30 квітня 2024, 07:15
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Джерело:

"Нова пошта"

Вже цієї неділі в Україні святкуватимуть Великдень. Поштові оператори повідомили, чи будуть працювати у цей день.

"Нова пошта"

Поштовий оператор вирішив дати своїм працівникам вихідний та можливість відсвяткувати у колі рідних. Однак в інші дні зміни графіку роботи не передбачено. 

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Тобто, графік роботи "Нової пошти" виглядатиме так: 

  • 4 травня (субота) – звичний режим;
  • 5 травня (неділя) – вихідний;
  • 6 травня (понеділок) – звичний режим. 

"Укрпошта"

Національний поштовий оператор повідомив, що на Великдень змінювати графік роботи не буде, усі відділення будуть працювати у звичному режимі. 

Не передбачено ані вихідного, ані короткого дня. Втім, більшість відділень "Укрпошти" в неділю завжди не працюють, тому вихідний на свято у багатьох працівників таки буде. 

Раніше ми писали про те, що "Укрпошті" у 2023 році вдалося заробити понад 10 мільярдів гривень.

Автор: Ярослав Сиваківський