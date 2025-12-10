У містах змінять перелік об’єктів, де не вимикають світло: що вже не буде пріоритетним

Список критичних об’єктів, що залишаються зі світлом попри відключення, вирішили переглянути. Школи та лікарні будуть в переліку, проте також з’явилися деякі рішення для бізнесу.

Які об'єкти не будуть вимикати під час відключень світла?

Обласні військові адміністрації мають переглянути фактичні списки обʼєктів критичної інфраструктури протягом двох днів, пише 24 Канал з посиланням на очільницю уряду Юлію Свириденко.

Відключення точно не стосуватимуться лікарень, шкіл, обʼєктів життєзабезпечення та підприємств оборонно-промислового комплексу. Натомість деякі інші об’єкти можуть почати вимикати.

Ми розуміємо, що ці переліки, можливо, затверджувались кілька років тому і їх потрібно оптимізувати. Це дозволить вивільнити обсяги електричної енергії для побутових споживачів,

– повідомив виконувач обов'язків міністра енергетики Артем Некрасов.

Також місцеві влади та комунальні підприємства мають скоротити споживання електроенергії. Не пріоритетними зараз є:

додаткове освітлення будівель і вулиць, парків;

декоративні гірлянди;

вулична реклама у центрах міст.

В​улиці та дороги з підвищеною аварійністю повинні залишатися освітленими навіть в умовах економії світла. Їхній перелік мають визначити МВС спільно з Національною поліцією.

Чи вплинуть сильні морози на графіки відключень світла?

Внаслідок ворожих обстрілів постраждало чимало енергооб'єктів у багатьох областях України. Про це в етері телемарафону повідомив голова Укренерго Віталій Зайченко, пише 24 Канал.

За словами Зайченка, посилення морозів справді веде до зростання споживання електроенергії, проте величина навантаження, яка врахована у графік погодинних відключень, вже передбачає такі пікові навантаження. Тому серйозних змін у планах відключень не передбачається.

Зі збільшенням морозів, звичайно, споживання росте, але й росте величина навантаження, яка заведена під графіки погодинних відключень. Тому графіки будуть залишатися на такому ж рівні,

– запевнив Зайченко.

Як відключення світла впливають на бізнес в Україні?