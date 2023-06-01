Цінові обмеження на електроенергію для бізнесу скасували: очікується здорожчання всього
Джерело:НКРЕКП
Для українського бізнесу з 30 червня більше не діють граничні ціни на електроенергію. Нині ж максимальна вартість, яку встановлює державний регулятор, складає 4 000 гривень за мегават за годину.
Що скасували
Відповідне рішення було прийнято 31 травня Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Таким чином зупиняється дія деяких попередніх пунктів постанови комісії щодо функціонування ринку електроенергії.
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Йдеться, зокрема, про пункти, які встановлювали граничні ціни на ринку електроенергії на рівні:
- 2 000 гривень за мегават за годину для годин мінімального навантаження (00:00–7:00 та 23:00–00:00);
- 4 000 гривень за мегават за годину для годин максимального навантаження (7:00–23:00).
Будуть нові ціни
Водночас, за даними ЗМІ, з липня будуть введені нові граничні ціни. Які, імовірно, будуть "трохи вищими, ніж ті, що діють зараз".
Потребу в цьому озвучили самі енергетики. Так, голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький запевняє: таким чином Україні вдасться імпортувати електроенергію в достатньому обсязі.
Нинішні прайс-кепи не дають можливості залучати імпорт у достатніх обсягах, адже електроенергія у Європі дорожча. В ідеалі потрібна модель, де прайс-кепи встановлені на рівні наших європейських колег.
Здорожчає все
Зі свого боку, енергоексперт Олег Попенко прогнозує: скасування граничних цін на електроенергію для бізнесу може призвести до її значного здорожчання. Що стане причиною зростання вартості всіх товарів та послуг в Україні.
В найближчий час вартість електроенергії може значно подорожчати. Якщо зараз прайс-кепи в Україні – 6 гривень, то варіанти подорожчання розглядаються до 8 гривень. А далі – здорожчання всіх товарів та послуг в різних варіантах.