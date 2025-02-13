Скільки та які суми отримають українці на розвиток бізнесу за програмою "Власна справа"

У першій хвилі 2025 року 308 українських підприємців стали переможцями державної грантової програми "Власна справа" та отримають загалом 72 мільйони гривень на створення або розширення власного бізнесу.

Хто отримає гранти

Серед переможців 57% жінок, 35% чоловіків, 8% юридичних осіб. При цьому, понад 70% грантоотримувачів мають вищу освіту. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Міністерства економіки України.

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Найбільше переможців із Львівської (35), Київської (31), Дніпропетровської (23), Івано-Франківської (23) областей та Києва (20).

Зауважте. Більшість підприємців витратять кошти на придбання обладнання, необхідного для розвитку своєї справи.

У яких сферах працюватимуть нові бізнеси

Торгівля та ремонт автотранспорту – 94 грантоотримувачі

Готельно-ресторанний бізнес – 50 осіб

Надання послуг – 37 осіб

Переробна промисловість – 36 осіб

Медицина та соціальна допомога – 23 особи

Як працює програма "Власна справа" Українці можуть отримати від 50 до 250 тисяч гривень на відкриття або розширення бізнесу. Грант може отримати як досвідчений підприємець, так і людина без бізнес-досвіду. Для отримання гранту понад 75 тисяч гривень потрібно створити 1 – 2 робочих місця.

Зауважимо, що молодь до 25 років може отримати до 150 тисяч гривень, зареєструвавшись як ФОП (без обов'язкового створення робочих місць). А підприємці Харкова та області можуть отримати до 500 тисяч гривень, якщо створять 1 – 2 робочі місця.

Витратити кошти можна на придбання або лізинг обладнання; закупівлю сировини та матеріалів, а також ренду приміщень.

Довідково. Заявки на отримання гранту подаються через портал "Дія", адмініструє програму Державна служба зайнятості.