Кабмін виділив нові кошти на мікрогранти для бізнесу

Кабмін виділив декілька десятків мільйонів гривень на мікрогранти для бізнесу із резервного фонду. Майже половину суми спрямують на мікрогранти для створення або розвиток власного бізнесу.

Гроші на мікрогранти для бізнесу

Кабмін виділив Міністерству економіки 45,63 мільйона гривень із резервного фонду держбюджету на бюджетну програму "Надання грантів на створення або розвиток бізнесу". Про це розповів представник уряду у Раді Тарас Мельничук.

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На що підуть гроші

Передбачається, що 23,12 мільйона гривень з цієї суми виділили для надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу.

Решту – 22,50 мільйона гривень – для надання грантів на створення або розвиток садівництва, вирощування ягід та виноградарства.

Останні новини про гранти від держави

21 жовтня уряд виділив майже 70 мільйонів гривень на мікрогранти для створення або розвитку бізнесу в рамках державної програми "єРобота". Станом на 22 жовтня заявку вже подали понад 13 тисяч українців. Але зауважте, що нещодавно були змінені правила умови участі у програмі. Про всі деталі, читайте тут.

Кабмін виділив 33,3 мільйона гривень на фінансування мікрогрантів "Власна справа". На таку держпідтримку можуть розраховувати близько 150 осіб.

Після деокупації Херсонщини уряд виділив 100 мільйонів гривень на відновлення об’єктів критичної інфраструктури й соціальну сферу звільненого регіону.