Деньги на микрогранты для бизнеса

Кабмин выделил Министерству экономики 45,63 миллиона гривен из резервного фонда госбюджета на бюджетную программу "Предоставление грантов на создание или развитие бизнеса". Об этом рассказал представитель правительства в Раде Тарас Мельничук.

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На что пойдут деньги

Предполагается, что 23,12 миллиона гривен из этой суммы было выделено для предоставления микрогрантов на создание или развитие собственного бизнеса.

Остальные – 22,50 миллиона гривен – для предоставления грантов на создание или развитие садоводства, выращивание ягод и виноградарства.

Последние новости о грантах от государства

21 октября правительство выделило почти 70 миллионов гривен на микрогранты для создания или развития бизнеса в рамках государственной программы "еРабота". По состоянию на 22 октября заявку уже подали более 13 тысяч украинцев. Но учтите, что недавно были изменены правила условия участия в программе. Обо всех деталях, читайте здесь.

Кабмин выделил 33,3 миллиона гривен на финансирование микрогрантов "Собственное дело". На такую господдержку могут рассчитывать около 150 человек.

После деоккупации Херсона правительство выделило 100 миллионов гривен на восстановление объектов критической инфраструктуры и социальную сферу освобожденного региона.

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