Від 7,5 тисяч гривень: яку допомогу можуть отримати ФОПи у лютому

У лютому фізичні особи-підприємці можуть отримати одноразову грошову виплату. Мова йде про осіб, що належать до 2–3 групи та працюють у соціально важливих сферах.

Яку допомогу можуть отримати ФОПи у лютому 2026 року?

Розмір допомоги залежить від кількості найманих працівників, про що пишуть на сайті Дебет-кредит.

Кошти передбачені для забезпечення термостійкості бізнесу. Зокрема витратити гроші можна на придбання та ремонт генераторів та іншого енергообладнання, палива для генераторів, а ще оплату електроенергії.

Допомогу можуть отримати фізичні особи-підприємці 2 та 3 груп, а саме: магазини, пекарні, кав’ярні, кафе, їдальні, аптеки, приватні медичні кабінети, амбулаторії; майстри, ремонтні бригади, сервісні центри, провайдери, оператори зв’язку, допомога вразливим групам; приватні дитячі садочки, центри розвитку, кур’єрські служби тощо.

Якщо людина має одного найманого працівника, то їй передбачається 7 500 гривень.

Коли йдеться про 2 працівників – 9 000 гривень;

3 працівників – 10 500 гривень;

4 працівників – 12 000 гривень;

5 працівників – 13 500 гривень;

6 та більше працівників – 15 000 гривень.

Зверніть увагу! Допомога є одноразовою та залежить від кількості найманих працівників, за яких сплачено ЄСВ.

Заяву можуть подати ФОПи, які не перебувають та не провадять господарську діяльність на тимчасово окупованих територіях, а також на територіях активних бойових дій. Про це зазначили у Дії.

Також потрібно врахувати такі важливі нюанси:

Грошову допомогу можуть отримати ФОПи, що відповідали умовам програми станом на 26 січня 2026. Дата реєстрації ФОП повинні бути 1 грудня 2025 або раніше.

Як подати заяву?

Щоб подати заяву на отримання допомоги у Дії, потрібно дотримуватися такої інструкції:

Натиснути "Подати заяву", авторизуватися або зареєструватися у кабінеті громадянина.

Перевірити дані про себе.

Вибрати, на що буде витрачена допомога.

Вибрати або відкрити Дія.Картку.

Переглянути дані заяви та підписати її.

Зауважте! Після отримання грошової допомоги можна витратити їх на категорії, які зазначені в заяві.

Що ще слід знати ФОПам у лютому 2026 року?