Яку допомогу можуть отримати ФОПи у лютому 2026 року?
Розмір допомоги залежить від кількості найманих працівників, про що пишуть на сайті Дебет-кредит.
Кошти передбачені для забезпечення термостійкості бізнесу. Зокрема витратити гроші можна на придбання та ремонт генераторів та іншого енергообладнання, палива для генераторів, а ще оплату електроенергії.
Допомогу можуть отримати фізичні особи-підприємці 2 та 3 груп, а саме: магазини, пекарні, кав’ярні, кафе, їдальні, аптеки, приватні медичні кабінети, амбулаторії; майстри, ремонтні бригади, сервісні центри, провайдери, оператори зв’язку, допомога вразливим групам; приватні дитячі садочки, центри розвитку, кур’єрські служби тощо.
Якщо людина має одного найманого працівника, то їй передбачається 7 500 гривень.
- Коли йдеться про 2 працівників – 9 000 гривень;
- 3 працівників – 10 500 гривень;
- 4 працівників – 12 000 гривень;
- 5 працівників – 13 500 гривень;
- 6 та більше працівників – 15 000 гривень.
Зверніть увагу! Допомога є одноразовою та залежить від кількості найманих працівників, за яких сплачено ЄСВ.
Заяву можуть подати ФОПи, які не перебувають та не провадять господарську діяльність на тимчасово окупованих територіях, а також на територіях активних бойових дій. Про це зазначили у Дії.
Також потрібно врахувати такі важливі нюанси:
- Грошову допомогу можуть отримати ФОПи, що відповідали умовам програми станом на 26 січня 2026.
- Дата реєстрації ФОП повинні бути 1 грудня 2025 або раніше.
Як подати заяву?
Щоб подати заяву на отримання допомоги у Дії, потрібно дотримуватися такої інструкції:
- Натиснути "Подати заяву", авторизуватися або зареєструватися у кабінеті громадянина.
- Перевірити дані про себе.
- Вибрати, на що буде витрачена допомога.
- Вибрати або відкрити Дія.Картку.
- Переглянути дані заяви та підписати її.
Зауважте! Після отримання грошової допомоги можна витратити їх на категорії, які зазначені в заяві.
Що ще слід знати ФОПам у лютому 2026 року?
- ФОП 1, 2 та 4 груп треба сплатити важливий податок – військовий збір. Дедлайн цього разу – до 20 лютого. Зокрема цей податок потрібно платити, навіть якщо людина не отримала прибуток за попередній квартал.
- ФОПам 3 групи потрібно подати декларацію. Це слід зробити до 9 лютого 2026 року.
- Також не слід забувати й про ЄСВ за 2025 рік.