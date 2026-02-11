Радикальні міри: Heineken скоротить 6 тисяч працівників через падіння попиту на пиво

Пивоварна компанія Heineken зіштовхнулася з проблемою: люди почали вживати менше пива й переорієнтовуються на безалкогольні напої, через що прибутки падають. Така ж проблема є і у виробників вин та міцного алкоголю.

Чому Heineken починає економити?

Компанія заявила, що скоротить до 6 000 робочих місць у своєму глобальному робочому середовищі та встановила нижчі очікування щодо зростання прибутку у 2026 році, пише Reuters.

Це відбувається через те, що Heineken та її конкуренти стикаються зі слабким попитом. Скорочення робочих місць становить майже 7% від 87 000 працівників світової пивоварні, яка посідає друге місце за ринковою вартістю у світі.

Водночас, продажі в усьому секторі падають на тлі фінансових труднощів споживачів.

Конкурент Carlsberg заявив, що скоротить робочі місця, тоді як інші виробники пива та спиртних напоїв також скорочують витрати, продають активи та уповільнюють виробництво після років низьких продажів.

Як постраждали продажі та експорт іншого алкоголю?

Експорт французького вина та міцних напоїв минулого року впав до найнижчого обсягу щонайменше за 25 років, повідомляє Reuters.

Усе через те, що тарифи США та китайські мита вдарили по продажах, а сильний євро зробив деякі алкогольні напої дорожчими.

Вартість експорту впала на 8% до п'ятирічного мінімуму в 14,3 мільярда євро (17,03 мільярда доларів).

Експорт шампанського, який становить 35% вартості всього експорту вина, дещо зріс в обсягах, але впав на 4,5% у вартості. Падіння було пов'язане з різким зростанням євро відносно долара, яке почалося на початку минулого року.

