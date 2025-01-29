УКР РУС
29 січня 2025, 20:15
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Honda відкликає 300 тисяч авто через дефект двигуна: мова про три моделі

Анастасія Лукашевська
Основні тези
  • Honda відкликає 294 612 автомобілів у США через збій у програмному забезпеченні, що може спричинити зупинку двигуна або втрату потужності.
  • Відкликанню підлягають моделі Acura MDX Type-S (2022 – 2025), Honda Pilot (2023 – 2025), Acura TLX Type-S (2021-2025).

Компанія Honda оголосила про відкликання 294 612 автомобілів у США через проблему з програмним забезпеченням, яка може спричинити раптову зупинку двигуна або втрату потужності.

У чому проблема

Збій у програмному забезпеченні блоку управління впорскуванням палива (FI-ECU) може спричинити раптове вимкнення двигуна або втрату потужності під час руху. Це збільшує ризик аварії та загрожує безпеці водіїв і пасажирів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Моделі, які підлягають відкликанню:

  • Acura MDX Type-S (2022 – 2025 років)
  • Honda Pilot (2023 – 2025 років)
  • Acura TLX Type-S (2021-2025 років)

Як вирішать проблему

Офіційні дилери Honda безкоштовно оновлять програмне забезпечення FI-ECU для всіх автомобілів, що підпадають під відкликання.

Власникам транспортних засобів рекомендується звернутися до дилерів для проведення діагностики та оновлення.