Кому з ФОПів доведеться платити 15% замість фіксованого податку
- ФОПи на спрощеній системі оподаткування можуть сплачувати підвищену ставку 15% замість стандартної, якщо перевищують річний ліміт доходу або мають доходи з незазначеної діяльності.
- Суми, що перевищують встановлені ліміти для кожної групи, обкладаються податком 15%, з можливістю переведення на іншу групу чи загальну систему оподаткування.
Не всі підприємці, які працюють на спрощеній системі оподаткування, знають, що можуть потрапити під підвищену ставку єдиного податку. За певних умов фізичні особи-підприємці змушені сплачувати не стандартні 5%, 20% чи фіксовану суму, а 15% від доходу.
Коли ФОП платить 15% єдиного податку?
Це передбачено статтею 293.4 Податкового кодексу України, інформує 24 Канал.
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Фіксовані ставки ЄП для спрощенців у 2025 році такі:
- 1 група – 302,80 гривень/місяць.
- 2 група – 1 600 гривень/місяць.
- 3 група – 5% від доходу + військовий збір
Але ставка 15% застосовується у разі порушення правил:
- якщо підприємець перевищив дозволений річний ліміт доходу;
- якщо ФОП отримав дохід від діяльності, не зазначеної в реєстрі платників ЄП;
- якщо розрахунки проводилися в непередбачений спосіб;
- якщо здійснювалася заборонена для спрощеної системи діяльність.
Ліміти доходу у 2025 році:
- 1 група – до 1 336 000 гривень/рік
- 2 група – до 6 672 000 гривень/рік
- 3 група – до 9 336 000 гривень/рік
Важливо! Усі суми, що перевищують ці ліміти, обкладаються податком 15%, а підприємець може бути переведений на іншу групу або загальну систему оподаткування.
Як уникнути підвищеного податку?
Щоб не платити більше, підприємцю передусім слід контролювати обсяг свого доходу. У разі наближення до ліміту краще заздалегідь подати заяву на зміну групи чи системи оподаткування.
Зауважте. Це можна зробити до завершення кварталу, в якому стався переліміт. Якщо ж цього не зробити, податкова служба самостійно переведе ФОПа на інші умови й нарахує підвищену ставку заднім числом.