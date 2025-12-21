У 19 років – мільярдер: хто серед молодого покоління найзаможніший у світі

Серед найзаможніших людей у світі частка молодих людей не є суттєвою, втім такі підприємці завдяки своєму спадку можуть підкорити глобальні ринки. Зокрема це стосується молоді у Німеччини, де найбільше мільярдерів до 30 років.

Хто наймолодший мільярдер у Європі?

У 2025 році лише 21 підприємець у рейтингу найбагатших має вік до 30 років, повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes.

Річ у тім, що у рейтингу за обсягами статків завжди три чверті світових мільярдерів віком від 50 до 79 років, а 12% з них – молодші за 50 років.

Відтак до списку наймолодших мільярдерів увійшло декілька осіб, серед яких Йоганнес фон Баумбах, якому 19 років.

Він вважається наймолодшим мільярдером у світі, і є спадкоємцем німецької приватної фармацевтичної компанії Boehringer Ingelheim, найбільшої у світі.

Йоганнес та троє його сестер та братів володіють статками у 5,4 мільярда доларів кожен.

Загалом найбільше молодих мільярдерів в Німеччині, а саме спадкоємці Софі Луїза Фільманн (30 років, компанія Fielmann AG), Кевін Девід Леманн (22 роки, dm-drogerie markt, провідна мережа аптек Німеччини) та Максим Тебар (23 роки, відома компанія бензопил Stihl).

Натомість Італія посідає друге місце, де троє братів Лука дель Веккьо успадкували частину імперії окулярів EssilorLuxottica.

Які підприємці є найбагатшими у світі?

Відповідно до Bloomberg Billionaires Index, перше місце на сьогодні утримує інвестор та підприємець Ілон Маск, чиї статки перевищили вже 600 мільярдів доларів. Основна галузь промисловості, з якої підприємець отримує доходи, це технології.

Загалом його рівень статків вважається рекордним, адже різниця між Максом та другим у рейтингу мільярдером доволі суттєва.

Друге місце належить Ларрі Пейдж, який є розробником пошукової системи та співзасновник компаній Google, Alphabet та інших. Його статки склали на сьогодні 264 мільярдів доларів.

На третій сходинці бізнесмен Джефф Безос, який був найбагатшою людиною у світі у проміжку з 2018 року по 2021 рік. Він засновник інтернет-магазину Amazon.com та аерокосмічної компанії Blue Origin. Зараз його багатство складає 250 мільярдів доларів.

Замикають п'ятірку найбагатших у світі Сергій Брін, який є науковцем та розробником пошукової системи, а ще співзасновником компанії Google, та Ларрі Еллісон, підприємець та голова корпорації Oracle. Їхня статки на однаковому рівні – 246 мільярдів доларів.

Як Ілон Маск встановив рекорд?