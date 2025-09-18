Підприємства переробної промисловості та торгівлі стали ключовими донорами українського бюджету в 2025 році.

Які галузі забезпечили третину надходжень?

Згідно з офіційними даними Державної податкової служби, майже 35% усіх податкових надходжень до зведеного бюджету за січень-серпень цього року забезпечили саме ці два сектори. Про це повідомила в.о. голови ДПС Леся Карнаух, передає 24 Канал.

Зокрема:

Переробна промисловість забезпечила 17,6% усіх податкових надходжень;

Оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 16,7%.

"Ці галузі стабільно лідирують від початку року", – зазначила Карнаух.

Зауважте. Сукупно ці сектори перерахували понад 220 мільярдів гривень у бюджет лише за 8 місяців.

Які ще галузі в топі платників податків?

Також серед галузей, які приносять стабільно високий дохід, – Державне управління, оборона та обов'язкове соціальне страхування – 11,6%; а також фінансовий та страховий сектор – 10%.

Хто демонструє найшвидше зростання податкових надходжень?

У порівнянні з аналогічним періодом 2024 року, найбільше приросту у сплаті податків зафіксовано в таких галузях:

Переробна промисловість – +32,3% (додатково 59,9 мільярдів гривень);

Оптова і роздрібна торгівля – +29,2% (+52,8 мільярдів гривень);

Держуправління та оборона – +29,1% (+36,5 мільярдів гривень);

Постачання електроенергії, газу, пари і кондиційованого повітря – +33,1% (+20,9 мільярдів гривень).

Чому це важливо?