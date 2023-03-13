"Моршинської", яку ми знаємо, більше не буде: її передали конкуренту

Після того, як Нацагентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) арештувало корпоративні права компанії IDS Ukraine, до якої входив Моршинський завод мінеральних вод "Оскар", новими управителями відповідно до конкурсу стануть "Карпатські мінеральні води".

Нові власники "Моршинської"

Нагадуємо, що ще торік Бюро економічної безпеки України арештували корпоративні права росіян-акціонерів холдингу IDS Ukraine, до якого входив Моршинський завод мінеральних вод "Оскар", Миргородський завод мінеральних вод, дистрибуційна компанія IDS та оператор доставки води "ІДС Аква Сервіс".

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Група володіла такими відомими торговими марками, як "Моршинська", "Миргородська", "Аляска" та "Аква Лайф". А найцікавіше те, що серед акціонерів компанії були такі особи, якросійський олігарх та співвласник "Альфа-груп".

За рішенням Нацагентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) новими управителями арештованих корпоративних прав стануть "Карпатські мінеральні води". Їхній виторг у 2021 році становила 112 мільйонів гривень.

Як відреагували акціонери IDS Ukraine

Гендиректор IDS Ukraine Марко Ткачук зазначив, що на господарську діяльність групи не вплине передання АРМА корпоративних прав компанії на загальну суму понад 10 мільярдів гривень.

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