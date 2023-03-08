Одним з засновників ТОВ "Суші Мастер Україна" є громадянин РФ Олексій Павлов, який володіє 50% у компанії. Однак його рівноправним партнером є американець українського походження Алекс Яновський – бізнес-тренер, що народився у Вінниці.

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Як пише видання, саме завдяки йому вдалося масштабувати бізнес з приготування суші та ролів. Відомо, що наприкінці 2014 року "Cуші Майстер" працював у 14 країнах: Росія, Україна, Казахстан, Румунія, Польща, Туреччина, Білорусь, Литва, Угорщина тощо.

Хто є власником Суші Вок

Цю мережу японської кухні було створено у 2011 році в Санкт-Петербурзі. На 2022 рік в Україні працювало 120 точок з такою назвою. Частина з них оформлені на одесита Андрія Ткаченка, а інші – є власністю за франшизами по всій Україні.

У 2019 році власником ТМ "Суші Wok" в Україні став українець Іван Штець. У 2020 році він також подав заявку на реєстрацію торгової марки Sushi Wok. Також Штець є бенефіціаром ТОВ "Концертний хол Одеса", який розташовано за однією адресою з готельним комплексом Одеса, що входить до міжнародної мережі Mozart.

Власником чотирьох одеських готелів цієї мережі – "Моцарт", "Одеса", "Аркадія" та "Вікторія" — є Ліна Аківісон – дочка Ігоря Аківісона, бізнесмена з Санкт-Петербурга, якого у ЗМІ досі називають власником одеських готелів. Ці готелі у червні минулого року за рішенням Печерського районного суду Києва перейшли в управління АРМА.

Відповідно до даних Роспатенту, ТМ "Суші Wok" в Росії є власністю ООО ТЗНЗ (Санкт-Петербург), керівником та єдиним бенефіціаром якого є Сергій Аківісон – син того самого Ігоря Аківісона.

Співрозмовник видання, знайомий з бізнес-активністю родини Аківісонів в Україні, розповів, що Ігоря Аківісона та власника торгової марки "Суші Wok" в Україні Штеця пов’язували давні дружні стосунки. Проте українська та російська мережі з самого початку розвивалися автономно.

Єдине чим допомагав російський "Суші Wok", то це порадами як правильно готувати,

— розповів співрозмовник на правах анонімності.

Скільки міжнародних компаній досі мають бізнес в Росії