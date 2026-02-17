Ілон Маск тримає готівкою тільки 0,1% статків: де зберігаються гроші

Відомо, що у 2025 році статки Ілона Маска перевищили 800 мільярдів доларів і вже цьогоріч він може стати першим трильйонером. На тлі дискусій про його дохід Маск розповів, скільки грошей тримає у кеші і де зараз решта капіталу.

Де зберігаються статки Ілона Маска?

Гендиректор Tesla та SpaceX Ілон Маск розповів, що швидке зростання його компаній уже допомогло розбагатіти тисячам людей, пише "Мінфін".

Обговорення почалося після допису Ніка Круза Патане, який звернув увагу на те, що фінансовий успіх Маска впливає не лише на нього самого. Мовляв, коли підприємець стає ще багатшим, разом із ним з’являються нові мільйонери й мільярдери, але про це говорять замало.

Вже зробив це тисячі разів. Моя чиста вартість майже повністю складається з часток власності в Tesla та SpaceX. У мене <0,1% готівки,

– відповів Маск.

Це означає, що більша частина його капіталу – це акції компаній, а не "живі" гроші на рахунках.

Які статки має Ілон Маск?

Ілон Маск став першою людиною в історії, чий статок оцінюється в 800 мільярдів доларів або більше, пише Forbes.

Це сталося після того, як його виробник ракет SpaceX придбав компанію штучного інтелекту xAI. Угода, яка оцінює об'єднану компанію в 1,25 трильйона доларів, збільшила статки Маска на 84 мільярди доларів, до рекордних 852 мільярдів доларів.

До угоди Маск володів приблизно 42% акцій SpaceX вартістю 336 мільярдів доларів, згідно з тендерною пропозицією, яка оцінила приватного виробника ракет у 800 мільярдів доларів.

Він також володів приблизно 49% акціями xAI вартістю 122 мільярди доларів, згідно з приватним раундом залучення коштів, який оцінив цю компанію в 250 мільярдів доларів.

Після злиття, яке оцінило SpaceX у 1 трильйон доларів, а xAI у 250 мільярдів доларів, Маск тепер володіє 43% акцій об'єднаної компанії вартістю 542 мільярди доларів.

